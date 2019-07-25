NBA狀元代言喬丹牌球鞋 合約金額史上新秀最高

紐奧良鵜鶘前鋒威廉森和耐吉（Nike）子公司喬丹牌（Jordan Brand）簽訂球鞋合約，是美國職籃NBA史上金額最高的新秀代言合約。（圖取自facebook.com/jumpman23）

（中央社紐奧良24日綜合外電報導）運動頻道ESPN報導，紐奧良鵜鶘前鋒威廉森和耐吉（Nike）子公司喬丹牌（Jordan Brand）簽訂5年7500萬美元球鞋合約，相當於每年1500萬美元，是美國職籃NBA史上金額最高的新秀代言合約。

ESPN報導，威廉森（Zion Williamson）昨天在社群媒體宣布的這份合約為期5年，金額超過詹姆斯（LeBron James）保持的新秀合約金額紀錄。

根據ESPN廣播（ESPN Radio）地方台Sports Radio ESPN 1420，昨天有報導披露威廉森簽下的是7年7500萬美元合約，其實並不正確。Sports Radio ESPN 1420指出，正確金額應是5年7500萬美元，相當於每年1500萬美元，以每年金額而言，已打破新秀代言紀錄。

詹姆斯2003年和耐吉簽訂7年9000萬美元合約，一年平均下來為1280萬美元。

ESPN指出，各大品牌對威廉森的搶奪戰相當激烈，許多廠商提出總值「破9位數」的合約，也有人提出每年逾1000萬美元價碼。

一般認為，6月時第一順位被鵜鶘選上的威廉森，是2003年的詹姆斯之後，近年來各界最垂涎的代言人。

威廉森去年在杜克大學（Duke）對北卡羅來納大學的比賽因耐吉球鞋爆裂導致右膝扭傷，但這未阻止他和耐吉子牌喬丹牌簽約。

威廉森在聲明中說：「能成為喬登牌家族的一分子，我深感榮幸。」

「我從小就夢想進入這個聯盟，和喬丹（Michael Jordan）過去與現在這樣對籃球帶來某種影響；他是我所景仰、特殊的運動員之一，我無法用言語表達一路走到這裡的興奮之情。」

其他與喬丹牌簽約的NBA球星包括衛斯布魯克（Russell Westbrook）、葛里芬（Blake Griffin）、保羅（Chris Paul）、巴特勒（Jimmy Butler）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080725