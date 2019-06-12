富比世評選全球高收入運動員 梅西近40億元奪冠

（中央社紐約11日綜合外電報導）富比世（Forbes）今天公布年度百大高收入運動員名單，阿根廷足球巨星梅西以1.27億美元（近新台幣40億元）收入奪冠，遠高於排名第2的葡萄牙足球明星「C羅」羅納度。

法新社報導，梅西（Lionel Messi）擠下退休的美國拳王梅偉瑟（Floyd Mayweather），過去一年的薪資加上代言費，共有1.27億美元入袋。

梅西的高收入讓長久以來的勁敵C羅（Cristiano Ronaldo）以1.09億美元，落居第2。

名列第3的巴西足球明星內馬爾（Neymar）收入合計1.05億美元，3大足球明星即占富比世這項排行榜前3名。

墨西哥中量級拳擊手阿爾瓦雷茲（Saul Alvarez）以9400萬美元，高居第4，緊追在後的是擁有長青職涯的網壇好手費德瑞（Roger Federer），收入9340萬美元。

排行榜前10名其餘好手，由職業美式足球NFL和美國職籃NBA明星包辦，NFL海鷹隊（Seattle Seahawks）四分衛威爾森（Russell Wilson）與綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），各以8950萬美元和8930萬美元，居第6和第7名。

第8名的洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）是NBA收入最高者，達8900萬美元，金州勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）以7980萬美元排第9。

第10名是柯瑞的隊友杜蘭特（Kevin Durant），收入達6540萬美元。（譯者：王品軒/核稿：徐睿承）1080612