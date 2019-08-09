衛報：富士康雇用學生超時工作 鴻海表示已糾正

（中央社衡陽9日綜合外電報導）英國「衛報」所取得富士康公司的文件顯示，亞馬遜位於中國衡陽的富士康代工廠以時薪73元台幣雇用16到18歲臨時工，並要求他們加班，違反勞動法規，母公司鴻海表示已進行糾正。

根據「衛報」（The Guardian）訪問的勞工和外洩文件，許多學生被要求上夜班和加班，以生產亞馬遜（Amazon）Alexa語音助理裝置，違反中國勞動法。

文件顯示，從湖南省衡陽市一帶高中與技術學院招聘的學生被歸類為「實習生」，工廠會支付酬勞給他們的老師以監督學生工作，並要求老師鼓勵不願合作的學生接受超時工作。

文件甚至寫道，富士康支付實習生人民幣16.54元（約新台幣73元）時薪，這包含加班費及其他加給。有經驗的派遣工時薪則為人民幣20.18元。文件並顯示，富士康從去年開始調降支付實習生的工資。

學校每推薦一名學生給工廠，工廠會向學校支付每月人民幣500元。其中一份公司文件顯示，廠方與4所學校簽訂了合約，總計雇用900名學生到工廠工作；不過其他文件顯示，2019年將雇用多達1800名實習生。

研究人員發現，在生產高峰期，工廠會要求一些學生工作2個多月以補充工廠人力之不足，製造的是亞馬遜搭載語音助理Alexa的智慧型喇叭Echo和Echo Dot，以及Kindle電子書閱讀器。

根據中國勞動法規，工廠可以雇用16歲以上的學生，但是不能要求學生夜間值班或超時工作。

鴻海發表聲明說：「我們已加強監督實習計畫，要求每一所相關的合作學校保證，絕不允許實習生超時工作或上夜班。」

「過去曾因為地方管理團隊監督不周，而發生過這種情況，儘管這些實習生賺得了額外工資，我們還是無法接受這種事情。我們已採取立即措施，確保這種事情不會再發生。」

鴻海表示，將增加正職員工人數，並立刻檢討工資。

有實習生向研究人員透露，工廠工作內容與他們所學無關，而且他們是被迫超時工作。

名為蕭芳（Xiao Fang）的17歲學生上個月開始在亞馬遜Echo生產線工作。她在校主修電腦應用，但每天須為約3000台Echo Dots裝上保護膜。她說，原本老師告訴她一週工作5天，每天工作8小時，但最後卻變成工時10小時，一週工作6天。

她說：「廠房光線非常亮，我們感到很熱。」

「一開始我不是很習慣在廠內工作，但是現在工作一個月了，我不得不適應了這份工作，只是每天工作10小時非常累。」

「我試著跟生產線的經理反應，我不想超時工作，但是經理把這件事通知我的老師，老師跟我說，如果我不加班，我就不能在富士康實習，而這會影響我畢業和申請獎學金。我別無選擇，只好忍下去。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1080809