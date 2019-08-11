陳宏昌批評韓國瑜 國民黨蘆洲黨部擬祭黨紀處分

（中央社記者王鴻國、葉臻、王承中新北11日電）湧蓮寺主委陳宏昌具國民黨中評委身分，卻於接待總統蔡英文時致詞批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，國民黨蘆洲區黨部明天開考紀會，將建請黨中央予停權等黨紀處分。

國民黨蘆洲黨部明天將召開考紀委員會建請對陳宏昌作出處分報告，新北市黨部收到報告後，也會加註意見提報黨中央。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，他也是先嗇宮的主委，但宮廟不是自己的，主委是包括藍綠支持者等許多人推選來管理寺廟的，因此，站在主委的角色就是接待各方並敬祝參香者獲神明庇佑，心想事成。

他表示，任何人都不應為個人因素來貶抑別人，「何況很多人都打過麻將和喝過酒，若要說抱女人，那抱的又是誰呢？」陳的說法有失宮廟主委的立場，若站在身為黨的中央評議委員的立場，如此惡意批評黨提名的總統參選人，也是不恰當；因此，市黨部收到區黨部的考紀報告後，預估可能建請黨中央予停權等黨紀處分。

總統蔡英文今天前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，陳宏昌致詞時力挺蔡總統，強調國民黨目前提名的總統參選人韓國瑜令人擔心，讓他「不知道怎麼教小孩」。

陳宏昌具有國民黨中評委的身分，卻力挺蔡總統，不少國民黨支持者湧入國民黨的臉書粉絲團中留言，要求黨中央開除陳宏昌。有支持者留言表示「開除陳宏昌不然政黨票投不下去」、「限兩天內開除陳宏昌，不然不要想重返執政」、「不開除陳宏昌，不投國民黨立委」。

國民黨發布新聞稿表示，不能僅憑媒體報導內容，評斷黨員行為，目前黨中央已責成新北市黨部了解實際情況。（編輯：李亨山）1080811