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陳宏昌：未批韓挺英 韓國瑜來參香也歡迎

最新更新：2019/08/11 22:53
蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌（前右）11日晚間表示，他從未批評韓國瑜，也未說過支持蔡總統連任，若韓國瑜來參香，伸雙手歡迎。。中央社記者范正祥攝 108年8月11日
蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌（前右）11日晚間表示，他從未批評韓國瑜，也未說過支持蔡總統連任，若韓國瑜來參香，伸雙手歡迎。。中央社記者范正祥攝 108年8月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌今晚表示，身為湧蓮寺的主委，歡迎所有政治人物來參香，都會祝大家心想事成；他從未批評韓國瑜，也未說過支持蔡總統連任，若韓國瑜來參香，伸雙手歡迎。

總統蔡英文今天前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，媒體報導湧蓮寺主委陳宏昌具有國民黨中評委的身分，他致詞時力挺總統蔡英文，強調國民黨提名的總統參選人韓國瑜令人擔心，在立法院的時候「只會吃喝玩樂抱女人」，讓他「不知道怎麼教小孩」。

陳宏昌今晚接受中央社記者電話訪問時表示，媒體可以聽全場錄音內容，他從頭到尾都沒有提到韓國瑜的名字，只是陳述兒子問他的問題，而他也確實因教育的問題很擔心，不知道如何教導小孩子。

他表示，他是湧蓮寺的主委，歡迎所有政治人物來參香，但也沒有說過要支持蔡總統，只是總統來參香，身為主人的他，難道現場要說希望蔡總統落選嗎。

他表示，他支持維護台灣主權的總統，不要讓台灣變成香港第二，也祝福蔡總統能當選連任，難道這樣就要被開除黨籍嗎？難道國民黨已變成共產黨一言堂了嗎。

他表示，新聞報導後讓韓國瑜對號入座，自稱那是20年前的韓國瑜，這樣的說法，對他而言，更讓他覺得好冤枉，希望大家聽完全部的錄音，幫他來評評理，畢竟錄音的內容是不能造假的。

他舉例，參加民進黨總統黨內初選的前行政院長賴清德到湧蓮寺參拜時，他和同樣是國民黨籍的前新莊市長許炳崑也陪同參拜。陳宏昌表示，賴清德是他的好朋友，雖然兩人黨派不同，但他當時說，祝福賴清德能贏得初選並順利當選。

陳宏昌重申，湧蓮寺歡迎包括韓國瑜等所有政治人物來參香，韓國瑜若要來，他會伸出雙手來熱烈歡迎，同樣的，也會祝福韓國瑜能順利當選。他聽友人私下告知國民黨因此要開除他黨籍，若國民黨區黨部明天因此開會決議要開除他的黨籍，他也沒有什麼意見好說的。（編輯：李亨山）1080811

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