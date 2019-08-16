前百貨樓管詐欺上億元 一審判22年

（中央社記者林長順台北16日電）曾任新光三越百貨樓管的黃姓男子，取得數位產品專櫃信任後，大量購買高價商品卻不付款，涉嫌詐欺商家與友人逾億元。台北地方法院今天判黃男22年徒刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，黃男自民國105年起沉迷運動彩券，投注金額高達新台幣9200萬元，虧損2900萬元，且因生活豪奢、入不敷出，開始佯稱自已是蘋果商品盤商、軍火商欺騙蘋果通路人員、通訊行及親友。

黃男先向一家數位產品專櫃前後購買超過百萬元的蘋果手機，取得專櫃人員好感，允諾黃男可以先提貨後付款。黃男持續向專櫃購買大量商品，卻不肯付清貨款，並以此手法欺騙其他通路。

檢警調查，黃男為了買蘋果商品換現金，向同事、友人佯稱要換取百貨公司刷卡優惠，借得信用卡後卻不肯支付帳單，詐欺同事、友人約600多萬元。

此外，黃男還對外佯稱可以較低價格向數位產品通路商購進蘋果商品，邀約他人拿出現金或交付信用卡作為投資，但黃男取得大量蘋果商品轉賣後卻未將利潤分給投資人，此部分受害金額高達6000多萬元。

案發後檢警前往黃男住處搜索，發現他簽注成癮，但住處現金不到千元，完全沒有財產可以查扣。

台北地方法院審理後，認定黃男犯下40個詐欺罪，分別判處7月至4年8月不等徒刑，應執行有期徒刑22年。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1080816