索羅門總理與吳釗燮會談 見證簽署免簽協定

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）外交部長吳釗燮今天上午與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞會談。吳釗燮表示，台灣將在能力範圍內，尋求與理念相近國家研議共同協助索國發展的方案。台索兩國外長並簽署免簽待遇協定。

外交部表示，這是繼與諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉之後，再次與太平洋友邦簽署的互相免簽證協定。這項協定將於兩國完成內部作業後決定施行日期，屆時台索兩國國民在彼此國境旅行時可以免簽證停留90天。

外交部說，這項互惠措施將更進一步強化台索民間商務、觀光等方面交流，增進人民互動與了解，更進一步深化兩國邦誼。

吳釗燮率團於15日至17日訪問友邦吐瓦魯，參加今年度「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）相關活動。外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮上午與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）等多國友邦代表團團長進行會談。

外交部指出，蘇嘉瓦瑞感謝台灣多年來在各領域提供的重要援助，並說明索國新政府上任後的國家發展願景。蘇嘉瓦瑞也分享索國政府優先施政領域，強調對交通基礎建設的重視，並指出若干省因交通建設不足，以致影響區域發展；他期盼台灣與各發展夥伴，依索國政府與人民的實際需求提供協助。

吳釗燮表示，「我國高度珍視與各邦交國關係」，索羅門群島更是在太平洋地區邦誼最長久的友邦之一，台灣將在能力範圍內，尋求與理念相近國家研議共同協助索國發展的具體可行方案。吳釗燮並與蘇嘉瓦瑞針對雙邊重要合作計畫與區域局勢交換意見。

此外，外交部指出，吳釗燮在會後與索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）共同簽署台索免簽證待遇協定，蘇嘉瓦瑞總理在場見證。「會晤氣氛熱絡、成果豐碩，對於鞏固台索兩國邦誼具有重要的意義」。

中國近年在南太平洋勢力逐漸擴大，索羅門群島4月組成新政府後，台索邦交再度引發關注。吳釗燮這次參加PIF相關活動，與索國互動也備受關注。

台灣的太平洋友邦為吐瓦魯、諾魯、吉里巴斯、索羅門群島、帛琉、馬紹爾群島。這6個友邦都是PIF成員國。（編輯：林興盟）1080816