郭柯王18日桃園會面 確定破局

鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（右）18日是否會面引起各界關注，但王金平16日表示不會去；郭台銘幕僚也說，郭台銘去的機率真的不高。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥、余祥新北16日電）鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平18日是否在桃園祈福法會見面受到各界關注。王金平今天說不會去；郭台銘幕僚也說，郭台銘去的機率真的不高。

外傳郭台銘、王金平與柯文哲將結盟，日前也傳出3人18日將在桃園體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」上合體。

鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤劉宥彤今天坦言，昨天三方幕僚會面，所達成的共識就是順其自然、不強求，目前郭台銘去的機率真的不高。

王金平下午前往新北市出席鐵路警察之友會活動，回應媒體聯訪時表示，原本接到帖子後，想趕看看，但現在認為會趕不及，所以就沒有辦法參加桃園的這一場佛教團體的活動。他說因為怕高鐵會誤點，為了趕原來已經安排好的中部的行程，所以他去的可能性大概非常小。

隨後，王金平受訪時進一步表示，「我這個意思就是不會去的意思」。

王金平說，「去也只有20分鐘，20分鐘又能夠做什麼呢？」他一定要趕，重新再趕高鐵，然後要到台中外埔擔任動土官，動土是看時的，是看9時到10時的，所以如果真去桃園，行程會來不及。

媒體問到，柯文哲昨天在專訪形容自己和郭台銘是「獅子」和「老虎」，說王金平較像「狐狸」，這樣獅虎合是比較合。對此，王金平說，「我是人」、「我是祝福他們啦，越合越好」。

此外，對於媒體追問怎麼看待國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜現在民調有點越來越下滑的趨勢，王金平對於相關問題都答說，「這個我不清楚」。（編輯：蘇龍麒）1080816