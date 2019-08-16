郭幕僚：郝龍斌郭台銘已會面 將安排郭吳會

（中央社記者余祥台北16日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天說，國民黨副主席郝龍斌昨天已與郭台銘見面，並傳達黨主席吳敦義希望見面的想法，郭台銘也表示樂意，將再安排時間會面。

有關18日郭、柯、王在桃園法會的合體可能破局，劉宥彤坦言，昨天三方幕僚會面，所達成的共識就是順其自然、不強求，目前郭台銘去的機率真的不高。

郭台銘參選2020總統與否動向不明，外傳將與前立法院長王金平、台北市長柯文哲結盟，成國民黨分裂隱憂。

劉宥彤今天接受廣播專訪時表示，郝龍斌昨天已經與郭台銘見過面，先是送了一本前行政院長郝柏村的新書，閒話家常，並進一步傳達吳敦義希望見面的想法，郭台銘表示樂意，之後再來安排時間。

主持人詢問，郝龍斌是否有直接請郭台銘為黨不要參選，劉宥彤說，她不在現場，只是就一般的常理來說，應該不會一開始講這些事。

至於台北市長柯文哲今天爆料，郭台銘找他當副手兼閣揆。劉宥彤說，她不知道有無這樣的對話，但她認為，大家需要想一想每天，為何每天新聞爭論都是誰當正副手、怎樣去分配權力位置，很容易遭到選民唾棄。

她說，目前大家焦慮的部分應都是中華民國的未來、台灣在這樣的國際情勢下要找到怎樣的方向和定位；郭台銘沒有求取任何位置、名利、權位，針對2020選戰，目前為止郭並沒有參選準備，談位置、怎麼配法都是過多的臆測。

外界仍關注郭台銘的參選可能，劉宥彤說，藍、綠兩黨都有非選不可的壓力，畢竟有很多既得利益者需要被鞏固，但郭台銘是唯一沒有政黨的人，郭身邊也沒有人想要當官，因此參選與否就是看郭愛國家的心到底多高，能否勇於跨越所有的事。

主持人追問郭台銘已想了半個多月，劉宥彤說，如果郭出來選是為了中華民國，但是為了中華民國的什麼，需要有完整的思路，且郭台銘的格局很高，現在大家每天期待的都是誰當正副手或是柯文哲怎樣，郭台銘的個性上可能有點沒辦法接受。

至於外傳王金平想參選到底，但郭、柯無法接受王當正的，王未來可能在聯盟中被邊緣化，劉宥彤說，郭台銘很尊重王金平的個人意願，不會用很輕蔑的態度去面對、討論，郭對王是一個絕不傷害王的心情。

劉宥彤表示，人跟人的尊重很重要，王金平可能要的也是一種尊重；國民黨內初選一結束，就有人在說要給郭台銘行政院長、不分區等位置，講這種話其實都是傷害和污辱。

談及現今的政治局勢，劉宥彤說，若藍綠對決，以韓國瑜目前的民調來看，可能真的要小心，但若有第三勢力的出現，就很難判斷對誰有影響，在「三咖督」情況下，若韓國瑜能維持堅定的3成支持度，也許較為有利。（編輯：趙蔚蘭）1080816