柯文哲：郭台銘與王金平都找我當副手[影]

台北市長柯文哲（中）在16日播出的電台專訪中指出，鴻海創辦人郭台銘（左）與國民黨立委王金平（右）都有意選總統，也找他當副手，但被拒絕。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲在今天播出的電台專訪中指出，2020總統這一局，鴻海創辦人郭台銘與國民黨立委王金平都有意選總統，也找他當副手，但被拒絕；若郭不選，他要回新竹城隍廟擲筊。

柯文哲、郭台銘及王金平在2020總統這一役如何合作，各界關注，柯文哲在專訪時透露，王金平很想選，而郭、王兩人都提議由他出任副手，被他拒絕。

柯文哲表示，郭台銘確實提過「郭柯配」，還提出郭只當一任、讓柯當副總統兼行政院長等提議；而王金平雖然沒直接提出問題，「他講一大堆，就是那樣，我說不用」。

柯文哲15日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，暢談2020總統選舉相關議題，內容於16日上午8時播出。

柯文哲在專訪時表示，他與郭台銘是「獅子和老虎」，個性上比較合，「各吼兩聲就成交」。黃暐瀚笑問「王金平是什麼動物？蛇嗎？」柯文哲則說是「狐狸」，並坦言郭台銘沒問題、王金平滿困難。

不過，柯文哲表示，自己在所有人當中抗壓性最強，其他人壓力太大，因朋友太多，儘管不接電話，看來電號碼也知道，「一下（前總統）馬英九、一下誰誰誰」。

柯文哲提到，他一開始就很不想選，到各縣市走走不是造勢，是做準備，「萬一國家需要你」，並表示若能找到不選的理由，就好辦，沒想到民進黨是總統蔡英文、國民黨由高雄市長韓國瑜出線。

所以，柯文哲表示：「看到郭台銘出來就太好了，小弟拜託你，你選我就可以不用選。」

他重申，自己支持郭台銘參選，「我只要安安心心當台北市長就滿意」，若郭台銘不選，「我回家就要長考了」，以及回新竹城隍廟擲筊。

柯文哲表示，籌組台灣民眾黨的目標就是進軍國會，若要選總統，組黨是相當不利的，因失去合縱連橫空間，當無黨籍參選時，可以吸納到不投藍與綠得票，組黨後增加篩選障礙，讓困難度變高。

至於區域立委與不分區立委人選，柯文哲說，要向天下徵才，只要上網張貼徵才公告，「就會有一狗票來報名」，雖說會提滿34席不分區，但10席才是重點；並表示不分區名單第一名若要排北市府副發言人黃瀞瑩，「要我排，寧願排蔡壁如」。

被問及若參選總統「當母雞」或由他人參選時，不分區能衝到幾席等問題，柯文哲說，「7席跟10席都沒差」，或許參選總統能衝高民眾黨不分區席次到10席，但3席差異不大。他也表示，區域立委很難選贏，也許會提形象牌。（編輯：張雅淨）1080816