說拒出任郭台銘副手 柯文哲：不喜歡分贓政治[影]

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（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲在電台專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘提議「郭柯配」但被他拒絕；他今天說，最理想的政治，還是理念的結合，不喜歡變成分贓政治。

柯文哲15日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，內容於今天上午8時播出，柯文哲在專訪中提及，郭台銘、國民黨立委王金平都提議他擔任副手，他都拒絕，郭台銘更提出只當一任、且柯文哲擔任副總統兼行政院長想法。

柯文哲上午10時在市政大樓12樓接受媒體訪問，進一步說明拒絕郭台銘的原因，他說，自己討厭分贓政治，「我以前聽過（前總統）李登輝答應過（前司法院長）林洋港，最後還是一時的局勢....」，認為局勢一直在變化，輕諾者寡信，他不喜歡談條約，能做到再說。

柯文哲表示，「大家對台灣現階段、短期未來有危機感，怎麼處理是大家要去思考的，基於理念合作會比較好」。

他也表示，現階段把台北市政做好比較重要，「讓這種新的政治文化能夠根深蒂固，搞不好對台灣長期發展影響更大」。

被問及郭台銘被拒絕時的反應時，柯文哲說，郭台銘認為他是一個全新的政治人物，而他確實與一般政治人物不同，過著簡單的生活。

有媒體追問會不會願意為了讓台灣更好而接納「郭柯配」時，柯文哲說，世界上沒有什麼是一定，目前三分天下的局勢，沒有說哪一邊會絕對的贏，民主政治是一個說服的過程，負面選戰對台灣長期發展不好，應良性競爭。

由於郭陣營指18日的三方會面順其自然，有媒體詢問柯文哲是否代表破局，柯文哲說，「人家說順其自然，就順其自然就好」，強調自己態度是心存善念盡力而為。（編輯：張銘坤）1080816