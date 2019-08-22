韓國瑜提重啟核四 蔡總統：先解決核廢料問題

國民黨總統參選人韓國瑜拋出重啟核四，總統蔡英文（圖）22日受訪指出，缺電是個假議題，若要重啟核四，「先要回答核廢料要怎麼處理？這是一個高度困難、成本非常高的問題。」中央社記者徐肇昌攝 108年8月22日

（中央社記者張茗喧台北22日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出重啟核四議題，引發討論。總統蔡英文今天表示，若真要談重啟核四，應先解決核廢料處理的問題，建議韓國瑜提出政策前不僅要做功課，還要接地氣。

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出能源政策，強調在「人民同意、安全無憂」2個前提下，一定重啟核四，引發討論。

蔡總統今天下午出席「居家失能個案家庭醫師照護方案」起跑記者會，會後接受媒體聯訪時表示，台灣不缺電，直言「缺電是假議題」，若真要談重啟核四，應先解決核廢料處理的問題，畢竟核廢料處理不僅高度困難，成本也相當高。

蔡總統指出，提出政策不僅要做功課，還要接地氣，建議韓國瑜提出政策前，應瞭解國家真實情況，不是外包給某個團隊就貿然提出，更何況外包團隊成員還是過去的執政團隊，顯然還留在過去時代裡。

關於韓國瑜質疑遭國家機器跟監，蔡總統說，韓國瑜面對外界質疑應誠實面對，不要牽拖其他事情，試圖掩蓋被其他人質疑的事；此外，由於蔡總統曾說自己是在修車廠長大的孩子，面對媒體詢問引擎蓋裡裝追蹤器有無可能，蔡總統笑回，據專家表示，應該不太可能。

媒體進一步詢問，台北市長柯文哲明天可能首度和鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平碰面，柯文哲更表示，由於很多人討厭藍、綠，反而讓第三勢力有空間存在。

蔡總統說，明天許多人都會參加八二三相關活動，她認為不論是第三勢力，還是保衛國家權益，都是大家共同的責任。（編輯：張芷瑄）1080822