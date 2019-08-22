為重啟核四喊北部缺電 曾文生：難道不是意識形態

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）經濟部次長曾文生今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜公布的能源政策中，像減少燃煤發電、平衡區域供電等主張，經濟部已經在推動。為了重啟核四，韓團隊不斷說北部供電不足，難道不是意識形態，以致忽視目前的電力充足事實。

對韓國瑜國政顧問團總召張善政指控民進黨故意不處理核廢料。曾文生強調，台電曾提出要將使用過的核燃料束送到國外處理，卻在民國104年3月遭立法院否決，當時並不是民進黨執政，國會多數黨也不是民進黨，「要請張前院長回去了解一下事實是不是如此，否則經濟部不能接受。」

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天中午公布能源政見，提出包含重新檢討台灣能源發展；減少跨區供電，不要把南電北送；逐年減少燃煤發電；推動產業轉型及節能，降低用電成長；遵守公投決定，落實以核養綠策略等5個政策主張。

經濟部下午隨即召開記者會回應，經濟部次長曾文生、能源局副局長李君禮以及台電總經理鍾炳利等人均出席。

曾文生說，除了重啟核四外，韓國瑜提出的減少燃煤發電、產業轉型及節能、平衡區域供電、國營事業減少空污排放和電動機車補助等政策，經濟部早在推動，不用等到2020年；若等到韓國瑜當選總統「好像慢了點」。

他也說，韓國瑜提出的5050計畫、衝刺綠能等政策，並無實質內容，經濟部無法評論，韓國瑜應該提出具體、可受檢視的能源主張。若有助於台灣發展，經濟部也會廣納雅言，納入政策。

至於韓國瑜提出重啟核四議題，曾文生說，雙北2位直轄市長分別以「廢話、假議題」定調此事，經濟部也已多次指出重啟核四困難重重，至少需要7+N年，就算兩屆總統任期也無法重啟核四。如韓團隊對核四重啟需要7+N年的時間覺得有錯，「希望明確指出哪裡有問題」。

曾文生也說，經濟部已經多次說明未來電力充足。如果有人說核電不安全是意識形態，那麼不斷說台灣缺電是不是意識形態？說北部供電不足，是不是為了建核四而講，具體證據在哪？

他表示，台灣是獨立電網，區域均衡是現在進行式，目前已經有很大改善。在林口電廠、通霄電廠各3部機組陸續上線發電後，已逐步平衡區域供電問題。北部地區105年時，需要其他地區提供每小時100萬瓩電量，不過，逐年降低，在108年已降低至26萬瓩。

反觀中部地區原先可支援其他地區，但今年上半年需要其他地區支援電力，南部支援的電力則是逐年增加。因此，台電也新建燃氣機組，除了平衡區域供電，也減少空污排放。（編輯：林孟汝）1080822