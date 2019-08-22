沈榮津：核廢無法解決 認同侯友宜稱核電假議題

（中央社記者程啟峰高雄22日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜拋出重啟核四議題，經濟部長沈榮津今天表示，核能發電占比不到一成，核廢料去處也無從解決，難怪新北市長侯友宜說這是假議題。

韓國瑜主張在安全無虞、人民同意條件下支持重啟核四，但同黨的侯友宜說，沒核能安全、沒能力處理核廢料就沒有核電。談核電議題時，要兼顧是否有核災救災能量；只要沒人民支持，核電都是假議題。

沈榮津下午在高雄市出席「南方領袖教育學院」系列座談，回答民眾提問時表示，核能發電在現行台灣電力股份有限公司發電占比僅9.9%，但核電議題卻被過度誇大，好像不用核電就一定缺電。

他說，核電運轉成本雖較低，但建置成本高，除役成本幾乎是無底洞，卻被外界忽視。現在核能發電問題是無法用，不是政府不用；核一除役，核二要延役卻面臨用過的燃料組移出無處可去，新北市政府遲不准台電蓋高階核廢料乾式（暫時）貯存場，屏東、東部與離島等地方政府也都拒絕（終極貯存場），而核三屏東縣政府也不要了。

沈榮津表示，核四設計20多年前雖是先進，如今恐不再先進，且當時參與興建的業者有些已破產，有些則因善後風險高，接手意願不高，重啟核四談何容易，難怪侯友宜說核電議題是假議題。（編輯：李明宗）1080822