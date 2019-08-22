韓國瑜國政直播 綠委：竟變成核電佈道大會

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北22日電）民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天說，國民黨總統參選人韓國瑜第一場國政記者會，竟變成核電佈道大會，讓她看完只有「失望、驚恐」，「作為總統候選人怎麼可以失格到這個地步？」

國民黨總統參選人韓國瑜與國政顧問團總召張善政今天公布能源政見，韓國瑜主張，在安全無虞、人民同意的條件下支持重啟核四，並親自簽署公投連署書；至於核廢料問題，張善政說，並非不能處理，而是民進黨不處理。

管碧玲與民進黨立委葉宜津、陳亭妃下午舉行「核電推銷員怎麼當總統！？」記者會。管碧玲表示，看完韓國瑜的記者會，只有「失望、驚恐」，「作為總統候選人怎麼可以失格到這個地步？」

管碧玲說，作為總統候選人，第一場國政記者會變成核電佈道大會，是嚴重的失格，怎麼可以挑起區域對抗；韓國瑜說要減少跨域供電，逼北部自己吞下核四廠，把台灣作為一體互相支援的電力調度，簡化為「南北對抗」。

葉宜津表示，韓國瑜說核廢料有去處，但全世界傾向所有自己製造的垃圾要自己處理，最受矚目的就是核廢料，何況在國民黨執政時期，2015年時有核一、核二廠的核子燃料國外再處理計畫，當時停止招標運送到國外，因為20年後做完初步處理，還是要運回台灣。

陳亭妃說，韓國瑜的能源政策打臉馬政府、抄襲蔡政府，像是電動車補助、輔導機車行升級轉型、補助燃油鍋爐改善或汰換等，民進黨政府都已經在做。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，2025非核家園，幾年來包括美僑商會、工業總會都認為不可行，離岸風電又黑影幢幢，讓民眾付出慘痛代價。真正廢核的國家寥寥可數，呼籲民進黨，不可行的能源政策要趕快承認，不要到時候因這種不可行的能源政策，付出慘痛的代價，歷史留名。（編輯：蘇龍麒）1080822