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韓國瑜參加公祭還跑佛光山 延誤接見日本訪客

最新更新：2019/08/22 19:03
高雄市長韓國瑜（中）22日上午市政行程排定會見日本青年局議員卻遲到，韓國瑜會後接受媒體採訪表示，一早到山區出席告別式。中央社記者董俊志攝　108年8月22日
高雄市長韓國瑜（中）22日上午市政行程排定會見日本青年局議員卻遲到，韓國瑜會後接受媒體採訪表示，一早到山區出席告別式。中央社記者董俊志攝　108年8月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市長韓國瑜今天要接見日本外賓卻遲到25分鐘，之前除參加告別式，還到佛光山向星雲祝壽並參加法會；民主進步黨籍高雄市議員簡煥宗說，幕僚行程安排有問題，輕忽城市外交。

韓國瑜原預訂上午10時30分接見日本自由民主黨青年局長佐佐木紀等約90人參訪團，卻遲到25分鐘，直到10時55分才到場。

韓國瑜事後受訪表示，一早先到美濃區、大樹區再返回高雄市政府，由於參加告別式，事先有向參訪團報告說明，相信對方能諒解。

時代力量籍高雄市議員林于凱在社群網站臉書（Facebook）貼文「協尋市長、日本青年局議員團90人在等」。

簡煥宗說，韓國瑜對向來守時、重禮節的日本人失禮，顯見韓國瑜幕僚的行程規劃安排不縝密，韓國瑜也不重視城市外交。

據韓國瑜隨行人士表示，韓國瑜先到美濃出席高市府客家事務委員會主任委員黃永卿母喪公祭後，轉往大樹佛光山。

韓國瑜隨行人士說，星雲農曆生日將屆，韓國瑜前往致意，但主要還是參加佛光山孝親供僧法會。韓國瑜考量星雲無法會客太久，只短暫停留，但在法會多停留了一點時間。（編輯：李明宗）1080822

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