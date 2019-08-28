東協澳紐商機日吸引外商來台 估採購1.9億美元

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）東協澳紐商機日今天登場，外貿協會表示，共吸引66位來自南向國家、澳洲、紐西蘭等國買主，採購電子資通訊、綠能設備、食品和美妝醫療等產品，預估將創造1億9000萬美元商機。

外貿協會今天發布新聞稿表示，為了協助台灣拓銷新南向市場，經濟部國際貿易局與外貿協會今天舉辦「2019年東協澳紐商機日」，邀請來自菲律賓、緬甸、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、澳洲、紐西蘭等國，共66位外商來台採購。

貿協表示，採購產品含括機械設備、汽機車零配件、電子資通訊、綠能設備、食品和美妝醫療等相關產品，進行近820場次一對一洽談會，預期將創造逾1億9000萬美元（約新台幣58.9億元）商機。

貿協秘書長葉明水今天表示，東協國家內需市場龐大，台廠布局重點，貿協去年已舉辦超過200多項的海內外拓銷活動，並將觸角深入新南向市場二線城市，協助廠商全面拓銷。台廠可以藉由這次活動，與來自東協與澳紐買主建立合作關係。

貿協說，紐西蘭廠商OfficeMax提供各式辦公室用品，紐西蘭政府是主要客戶之一。由於紐國政府要求產品環保、永續商品，因此，OfficeMax主要採購以創新科技、環保、能回收的產品，對甘蔗渣吸管以及咖啡渣製成的產品非常有興趣。

技嘉科技表示，外國買主採購品項與實力都相當好，其中，馬來西亞買主EXCEL RESOURCES對各式IoT解決方案非常滿意，買主訂於10月將再度來台，討論整套規劃方案。

連鎖手搖飲茶湯會以品牌授權為主，而非一般原物料銷售，茶湯會已於多國建立通路，由於馬來西亞與印尼珍珠奶茶市場正夯，洽談合作對象以馬來西亞及印尼為主，今天的活動提供與新市場接觸及合作的機會。（編輯：林興盟）1080828