群創因應貿易戰 擴大在台一條龍生產

群創光電董事長洪進揚28日表示，面板業進入寒冬之中，相對去年上半年確實出現逆風，但這是普遍現象，有信心可以度過。中央社記者潘智義攝 108年8月28日

（中央社記者潘智義台北28日電）面對中國面板廠新產能不斷開出，面板價格持續下跌，群創光電、友達光電兩大面板廠董事長今天參加Touch Taiwan智慧顯示展都說，有信心可度過產業寒冬。

群創光電董事長洪進揚今天表示，面板業進入寒冬之中，相對去年上半年確實出現逆風，但這是普遍現象，如果面板價格低於「現金成本」，有賠錢出貨疑慮時，通常就會減產；即便產業出現逆風，但有信心對客戶、股東承諾，發揮最大的企業價值，度過寒冬。

友達光電董事長彭双浪也說，面板景氣有上、有下，面對中國面板廠新產能不斷開出，需求卻沒有相對成長，今年的挑戰更大；加上貿易戰造成產業鏈重構，關稅衝擊終端消費市場需求，對消費者電子產品造成相當大影響。

彭双浪強調，每一次的低潮都是產業內部改善的好時機，相信每一次景氣循環，都能讓友達一次比一次更強壯，有信心可度過產業低潮。

群創總經理楊柱祥表示，全球經濟狀況充滿不確定性，產業界只能掌握自己營運成本，把創新做到極致，快速做好產能調整。

因應中美貿易戰，楊柱祥說，群創將擴大在台灣整機電視的生產速度，假設台灣電視銷往美國的關稅是3.9%，一旦提高關稅之後，中國大陸銷美關稅即18.9%，其中的15%足以讓群創在台灣創造整個電視產業的生態系，發揮一條龍生產方式擁有的成本優勢。

他指出，台南廠組裝電視，往高階電視製造的方向邁進；群創也在智慧顯示展秀出120吋的8K4K超高解析度電視，這台在中東市場號稱的新台幣1千萬元電視，在台灣售價不到300萬元，並成功銷售。

友達總經理蔡國新今天也以台灣顯示器產業聯合總會理事長身分表示，顯示產業去年創造1.5兆產值，從業人員超過15萬人，占國內生產毛額（GDP）的8%，對台灣經濟發展絕對非常重要，盼政府政策、法規整合，讓政府、產業界與客戶、消費者都能獲益。（編輯：楊凱翔）1080828