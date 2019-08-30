懷疑警方查訪行蹤 嘉義男開槍抵制僵持5小時棄械投降[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱嘉義縣30日電）嘉義民雄建國路巷弄內一處民宅今天傳槍響及丟爆裂物，警方出動快打部隊、霹靂小組嚴陣以待，經過5小時僵持，歹徒棄械投降，初步追查，歹徒懷疑警方查訪行蹤於是開槍抵制。

嘉義縣警察局民雄分局下午發布新聞指出，民雄鄉建國路二段、吳鳳科大附近巷弄內一處民宅，上午8時30分獲報傳出多聲槍響，警方出動快打部隊及霹靂小組到場處理，拉起封鎖線及淨空現場展開圍捕，與歹徒對峙。

警方調查，傳出槍響的住宅大樓是出租套房，有民眾看到住在3樓的歹徒開槍，還下樓挾持住在1樓的房客，在1至3樓間踱步，造成人質腿部輕微擦傷，警方趕抵現場後，轉移歹徒注意焦點，人質幸好趁隙脫逃。

警方追查，開槍歹徒是40多歲陳姓男子，涉及4案通緝中，包括殺人未遂、槍砲、組織犯罪、傷害等，其中1件殺人未遂被判刑13年，至今未到案執行，歹徒擁有強大火力，從歹徒處脫逃的人質指出，歹徒有想要同歸於盡，且精神疑似恍惚，但又揚言不想傷害任何人。

在對峙5小時後，在下午1時20分左右，經警方層層包圍、步步進逼及人情、心戰喊話，歹徒高喊投降而棄械就擒，警方未開一槍，隨即將陳男帶回偵訊，下午發布初步調查，警方指出，整起事件只因歹徒懷疑警方在附近查訪其行蹤，開槍及丟爆裂物抵制。

警方從歹徒住處起出短槍11支（含彈匣）、長槍2支（含彈夾）、子彈178顆、爆裂物8個、彈夾34個，實際數量仍在清查中，全案由警方深入調查處理中。（編輯：林沂鋒）1080830

嘉義民雄一處大樓30日上午傳出槍響，歹徒還丟出爆裂物，幸未擴大波及其他人員，被挾持的人質也順利脫逃，歹徒與警方僵持5小時後棄械投降，警方在現場起出槍械和子彈等，後續追查暴行原因。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月30日

嘉義縣民雄鄉建國路二段一處巷道內，30日上午8時左右傳出多聲槍響，警方出動快打部隊，拉起封鎖線圍捕中。（民眾提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月30日