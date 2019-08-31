高雄愛情摩天輪 蘇貞昌：若切合實際中央會幫忙

高雄愛情摩天輪30日舉行招商說明會，行政院長蘇貞昌（前右）31日出席「用鋼業者真有力」座談會前受訪表示，若有具體規劃，中央都會一本公平及協助發展角度來幫忙。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月31日

（中央社記者程啟峰高雄31日電）高雄愛情摩天輪昨天舉行招商說明會，行政院長蘇貞昌今天表示，地方首長有什麼創意，中央都會全力協助，但須切合實際，若有具體規劃，中央都會一本公平和協助發展的角度幫忙。

蘇貞昌上午在高雄展覽館出席「用鋼業者真有力」座談會前接受媒體訪問，做以上表示。

蘇貞昌表示，中央都鼓勵地方首長堅守崗位，為地方發展努力，地方首長有什麼創意、有什麼需要做的事情，都全力協助，不過，相關的條件及法律規定和各種用途等也都必須切合實際，所以相關計畫因為只是聽韓市長在選舉時喊，還沒有看到具體的資料，也沒有看到具體的計畫，如果有，都一本公平和協助鼓勵的態度，希望高雄能更發展更好。

至於愛情摩天輪選址有4場地，3處位在高雄港區，地上所有權屬中央，中央是否願意協助，蘇貞昌說，港區土地寸土寸金，長年以來高市府和中央都已有相關的規劃，重大的建設都在進行中，那不是一塊素地，也不是突然之間從來沒有看過或者沒有規劃的土地。

蘇貞昌表示，「韓市長如果要在既有土地上有什麼新的規劃，我們固然還不知道韓市長要怎麼樣子做，但如果有具體的規劃，希望韓市長能務實的面對和考慮相關實際情況，中央都會一本公平及協助發展的角度來幫忙。」

蘇貞昌認為，韓市長對市民有很多承諾，包括「到太平島開挖石油會有新台幣3000億元，不必靠中央」，很希望看到韓市長選舉時的好構想能真正落實，但這段期間以來，倒還沒看到高雄有什麼具體的建設，倒是有些時候是韓市長請假出國、有家庭旅遊又有生病請假。

蘇貞昌說，「我比較關心韓市長一面該努力堅守崗位，做好公務，一面也要注意健康，因為市政實在是很繁重的工作，做個首長責任很重，市民期待市長做好市政，但也希望韓市長也要顧好自己的健康」。（編輯：方沛清）1080831