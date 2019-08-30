韓國瑜提4地可蓋愛情摩天輪 其中3地沒所有權

高雄市愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會30日下午在鹽埕區城市商旅真愛館舉辦，市長韓國瑜（右）出席與會，並與廠商一起到頂樓俯瞰可能的開發基地。中央社記者董俊志攝 108年8月30日

（中央社記者程啟峰高雄30日電）高雄市長韓國瑜今天辦愛情摩天輪招商說明會，建議4塊開發基地，年底擇一公告招商，預計明年4月動工，但其中3塊土地高市府未有所有權，有所有權的1塊土地也沒掌握過半產權。

高雄市政府實地勘查並綜合評估土地、法令與財務等後，提出4處建議開發基地，包括4-8號碼頭棧庫群及後線（占地約5公頃）；16-18號碼頭後線基地（占地約4公頃）；21號碼馬頭加停3用地（占地約2.82公頃）；中都69期重劃區（占地約5公頃）。

民主進步黨籍高雄市議員邱俊憲表示，前3塊土地地上權都屬交通部航港局，委託台灣港務股份有限公司管理，中都69期重劃區地上權分屬唐榮公司與高市府，但高市府未有過半產權，要地上開發仍受制於人。

邱俊憲說，4塊預定地中有3塊土地所有權不在高市府手中，如果沒與中央政府共同開發，怎麼拿來招商，這豈不是詐騙集團？

「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」下午在駁二特區城市商旅舉辦，有休閒娛樂、不動產開發、百貨、壽險等國內、外開發商與會，但全程不開放。

韓國瑜會前表示，愛情產業鏈絕對做得起來，商機無限。高雄有愛河得天獨厚優勢，應充分運用愛情元素打造摩天輪並逐步建構完整愛情產業鏈，期待明年選商成功後，以愛情為主題的商業空間與衍生產品相應而生，讓國內、外旅客到高雄感受獨有水岸浪漫情懷。

韓國瑜受訪表示，高市府全力推案，今年12月將公告，明年動工，31家國內、外廠商參加說明會，「我不懂這個有什麼好質疑」。招商成功後，市府從管理角色轉化為廠商夥伴關係，投資金額估計要新台幣100億元以上，可創造3000個工作機會。

高市府會後發布新聞稿，高市府經濟發展局表示，本案除可引入愛情摩天輪地標建築、國際星級酒店與綜合商場等複合商業空間，透過水岸輕軌串聯海洋流行音樂中心、港埠旅運大樓及駁二藝術廊帶，帶動愛河觀光經濟發展，打造高雄愛情城市意象。

高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃炯輝會後受訪表示，會將相關資料轉給會員參考；他對愛情摩天輪樂觀其成，只要對高雄經濟好，建商也會受益，但對摩天輪興建細節及期程不予置評。

不過，民進黨籍高雄市議員簡煥宗說，愛情摩天輪取得的使用執照和建照如果跟一般摩天輪一樣，就與當初韓國瑜競選時講得不同；此外，愛河沿岸屬「沙仔地」，地質較鬆軟，須地質改良，也未見相關環境影響評估，招商說明會只是淪為幫韓國瑜背書的大拜拜。

台灣港務公司說，雖願合作，但位在港區的3塊土地問題多多，如蓬萊商港區部分倉庫被高市府文化局列為歷史建築，不得拆除及變更設計，希望高市府多溝通。（編輯：李明宗）1080830

高雄市經發局30日舉辦「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，會中介紹愛河出海口港區土地及緊臨愛河水岸精華地段的4處建議開發基地優劣，並說明投資期程及效益。中央社記者董俊志攝 108年8月30日