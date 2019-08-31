弒岳父母凶嫌攜幼子離境 庫德警仗義助男童返台

士林雙屍案凶嫌、伊拉克籍男子阿里案發後帶著幼子逃離台灣，凶嫌的蕭姓妻子（戴帽者）透過警方協助赴庫德自治區與幼子會面，並順利營救幼子返台，31日抵達桃園機場，在多名員警的陪同戒護下離開。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年8月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）士林雙屍案凶嫌幼子今晚隨同母親返台，刑事局表示，能順利營救幼童，關鍵在於庫德自治區國際刑警認為伊拉克民眾在海外犯案，有義務協助台灣，並幫忙讓凶嫌家屬同意幼童返台。

伊拉克籍男子阿里（Ali Hammad Jumaah）今年4月底，因小孩監護權等原因，涉嫌在台北市士林區民宅勒斃岳父母後，攜台灣籍幼子離境。

台灣檢警獲報後組專案小組查緝，刑事局國際科掌握凶嫌與台籍幼子先搭機至日本後，再從杜拜轉機至伊拉克，隨即藏匿伊拉克境內。國際科案發後積極與各國警方聯繫，順利突破外交困境，讓凶嫌台籍幼子在今晚返台。

警方指出，因台伊無邦交，遲遲未獲伊國警方回應，但偵辦過程發現，凶嫌妻子曾赴日本警局提告家暴，透過凶嫌在日本友人勸說及當地學校需回聘為由，盼讓凶嫌赴日，同時也積極與伊拉克庫德自治區國際刑警接洽。

警方原以為可在日本順利逮捕凶嫌，但庫德自治區國際刑警在7月17日先逮捕凶嫌，不過台籍幼童卻被凶嫌家屬帶往摩蘇爾區。警方事後與伊拉克警方協商，最後在庫德自治區國際刑警協助下，凶嫌家屬同意讓幼童返回台灣。

陪同妻子赴當地的幹員表示，當小孩看到自己母親時，一時間先發呆，之後就緊抱母親不放，而小孩生母與凶嫌家屬會面時，男方家屬頻頻道歉，妹妹也認為哥哥犯行不對，希望獲得原諒，凶嫌妻子理解這不關家屬事情。凶嫌在警方協助下與妻子會面時，雙方情緒激動，2人都流下眼淚。

刑事局強調，這次能順利營救該案台籍幼童，關鍵在於庫德自治區國際刑警認為伊國民眾在海外犯案，有義務協助台警，這也讓警方感到驚訝。據了解，當時台籍幼童被帶回伊拉克，入境時被視為伊拉克籍，事後刑事局透過協助申請臨時文件，才能順利讓台籍幼童返回台灣，且若非庫德自治區警方協助，未來可能面臨國際親權官司訴訟。

士林雙屍案凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母後攜台籍幼子離境，刑事局國際科案發後積極與各國警方聯繫，順利突破外交困境，讓凶嫌台籍幼子在31日晚間返台。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 108年8月31日

幹員表示，協助營救台籍幼童的庫德自治區國際刑警獲得台警通報後，就認定先以營救小孩為優先，所幸在雙方合作下，順利達成跨國救援。

負責案件的國際科科長甘炎民受訪時說，偵辦士林雙屍案時，遇到許多困難，像已掌握凶嫌藏匿伊拉克地點，但因台伊沒邦交，僅能透過與台警友好國家警方協助，像美國、澳洲、日本等國，協請聯繫伊國警方。

他說，經透過美國、澳洲警方協助引介伊拉克庫德自治區及巴格達國際刑警接洽，聯繫後，僅獲庫德自治區國際刑警回應。但因台庫警方未曾合作，加上不熟悉雙方語言，且對方也不熟悉台灣，造成聯繫困難。

刑事局最後指派熟悉阿拉伯語的國際幹員聯繫，並透過與台灣警方友好國家警方協助，讓庫德自治區國際刑警點頭答應協助。為表達台灣檢警對案件重視，過程中，國際科也透過與庫德自治區國際刑警准將BRZO開會，並派員前往當地溝通。

甘炎民說，庫德自治區國際刑警准將BRZO事先還特別了解台灣警方過去打擊犯罪案件的成效，並認為台灣具備民主、自由及法治，雙方最後合作讓台籍幼童順利返台，也留下未來合作窗口，更凸顯警方在打擊犯罪決心是有共鳴。

此案發生在今年4月底，士林區附近民宅有一對年約7旬夫妻陳屍屋內。警方查出死者的外籍女婿阿里與妻子有家暴糾紛，疑因小孩監護權，涉嫌在4月30日凌晨勒斃岳父母，當天上午帶兒子搭機赴日本。

士林地檢署對凶嫌發出拘票，並通報移實施境管，也發布通緝時效至民國145年10月30日。凶嫌事後自稱在伊拉克首都巴格達，並讓兒子出現在視訊，讓妻子確認兒子平安。（編輯：謝雅竹）1080831