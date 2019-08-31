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伊拉克男子涉嫌殺害岳父母
伊拉克籍男子阿里疑因小孩監護權，涉嫌在台北士林殺害岳父母，犯案後攜幼子逃往海外，刑事局8月31日指出，凶嫌在伊拉克被逮，也已陪同家屬赴當地帶孩子返台，預計晚間抵台。（圖取自PAKUTASO圖庫）
伊拉克男子涉嫌殺害岳父母
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伊拉克男子涉嫌殺害岳父母1/4

士林雙屍案凶嫌妻攜幼子返台 哽咽謝警方協助

最新更新：2019/08/31 19:47
士林雙屍案凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母後攜幼子離境，凶嫌妻子蕭女（中）31日晚間成功攜子返台，她也哽咽感謝各界協助。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　108年8月31日
士林雙屍案凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母後攜幼子離境，凶嫌妻子蕭女（中）31日晚間成功攜子返台，她也哽咽感謝各界協助。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　108年8月31日

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）今年4月底發生的士林雙屍案，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母後攜幼子離境。凶嫌妻子今晚攜子返台，她哽咽感謝刑事局、庫德警方以及當地台商協助。

刑事警察局國際科表示，凶嫌阿里（Ali Hammad Jumaah）在案發後逃離台灣，先搭機潛逃日本，再轉至伊拉克躲藏。透過澳洲聯邦警察引介伊拉克庫德自治區國際刑警，雙方取得聯繫後，隨即提供台灣檢警發布通緝令與資料給當地司法機構，順利發出逮捕令。刑事局也派人陪同凶嫌妻子赴庫德自治區與幼子會面，並順利營救凶嫌幼子返台。

凶嫌蕭姓妻子與幼子搭乘土耳其航空，並於晚間返台，她在下飛機時戴著口罩，抱著幼子，在媒體鏡頭前顯得有些緊張，幼子則依偎在母親的懷裡，由於被蓋著外套，頻頻發出哭聲，蕭女不斷停下來安撫。

蕭女駐足約30秒鐘，哽咽接受聯訪時表示，感謝刑事局國際科、庫德警方、當地台商協助，這是大家一起奮鬥下來的結果，她非常感謝大家，對於幫助過她的人「真的很感謝」。

蕭女隨即在多名員警的陪同戒護下離開桃園國際機場。

刑事局人員表示，這次有2名女警、1名男警前往參與營救。

這起殺人案發生在今年4月底，警消在士林區下樹林街民宅一對年約7旬夫妻分別陳屍在1樓浴室、2樓房間。經查死者的外籍女婿阿里與妻子有家暴糾紛，疑因小孩監護權，涉嫌勒斃岳父母，隨即帶著兒子搭機前往日本。

士林地檢署也對阿里發布通緝，時效至民國145年10月30日。檢方表示，案發後與法務部國際及兩岸法律司、刑事局多次研商，嘗試透過任何可能的司法互助管道緝凶、救人，最後靠刑事局的努力，才成功營救小孩。

另外，士檢表示，正研議向伊拉克提出引渡等司法互助請求。（編輯：謝雅竹）1080831

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