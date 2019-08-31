郭台銘辦公室：沒有韓郭合或韓郭配

郭台銘辦公室31日晚間表示，沒有韓郭合或韓郭配，郭台銘捍衛中華民國、守護台灣民主價值的決心不會改變。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北31日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚日前透露，若郭台銘要參選將獨立參選，並將在9月17日前決定。郭台銘辦公室今天晚間表示，沒有韓郭合或韓郭配，郭台銘捍衛中華民國、守護台灣民主價值的決心不會改變。

國民黨總統參選人韓國瑜面臨黨內分裂危機，有媒體報導，為了拉下總統蔡英文，郭台銘辦公室爆可能和韓國瑜整合。

郭台銘辦公室今天晚間發布聲明澄清，媒體標題斷章取義、誤導視聽，郭台銘幕僚、永齡基金會顧問郭昕宜日前在節目中清楚表示，「沒有韓郭合或韓郭配」，郭台銘對於媒體處理新聞標題的方式表示遺憾，並請媒體修正，籲請民眾勿傳播謠言。

郭台銘辦公室表示，郭台銘捍衛中華民國、守護台灣民主價值的決心不會改變。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，郭台銘身為國民黨創黨以來極為少數的榮譽黨員，他們衷心地相信，郭台銘絕對會對得起這張榮譽黨員證，會堅定和所有黨內同志站在一起，支持國民黨合法提名的總統參選人韓國瑜，一起在2020年改變台灣的命運。（編輯：張良知）1080831