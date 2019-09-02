傳郭侯配 侯明鋒：從沒想過這件事

前鴻海董事長郭台銘肯定高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒（圖）是合適副手人選，侯明鋒2日表示，現階段仍要做好院長角色，對於是否打算當副手，他說：「我從來沒想過這件事」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄2日電）前鴻海董事長郭台銘肯定高醫大附設中和醫院院長侯明鋒是合適副手人選，侯明鋒今天表示，現階段仍要做好院長角色，還有教學、研究及服務工作。是否打算當副手，他說：「我從來沒想過這件事」。

媒體報導可能有「郭侯配」，而且郭台銘1日出席青溪教育研究菁英班活動，會後針對副手人選議題表示，如果要經營中華民國的未來「侯明鋒絕對是非常合適的人選」，這幾天一定會去拜會侯。

侯明鋒在高醫回應媒體採訪有關郭台銘肯定他是非常合適的人選時說，擔任院長滿一年，現在重要的工作是做好院長的角色，還有教學、研究和服務都是他的工作重點。

媒體詢問是否考慮當副手，侯說：「沒有」。

記者再追問，如果郭當面邀請呢，侯說，過去和郭台銘有互動是在基金會上有談到乳癌，那是他的專長，其它的事情他並不太了解。

記者再追問被郭台銘認為是好的副手一事，侯明鋒說，已經表明得很清楚，請大家勿再有臆測，他感謝郭對他及高醫的肯定，並重申會繼續醫療工作及病患的照顧，他說現在最重要的工作仍是把醫療做好，也說郭台銘並無跟他接觸過。

媒體詢問當聽到郭台銘要找他當副手時的心情和反應，他說：「我從來沒想過這件事」，請媒體不要再臆測了。（編輯：林沂鋒）1080902