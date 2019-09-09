民進黨艱困立委選區 汐止鎖定學運女戰神賴品妤

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨艱困立委選區布局，新北市汐止鎖定活躍於太陽花學生運動的「美女刺客」賴品妤；新北市中永和擬派民進黨主席卓榮泰特助蔡沐霖上場；新店擬徵召「名嘴刺客」張銘祐。

民進黨立委艱困選區剩下5席尚未徵召，包括台北市文山區、新竹縣第1選區、新北市汐止、中永和、新店，民進黨提名策略小組今天召開會議，討論幾個可能人選，若順利，本週中常會、或者下週的中執會將通過徵召。

與會人士透露，新北市3席，目前的布局較為明朗。新北市汐止現任時代力量立委黃國昌不爭取連任，派出辦公室主任賴嘉倫參選；民進黨則打算找前民進黨立委賴勁麟之女、有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤，1992年出生，年僅27歲；不過，民進黨這個布局，還待賴品妤確認意願。

新北市中永和則打算徵召來自黨中央的刺客、卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨的資深立委林德福。

現年36歲的蔡沐霖曾待過陸委會，被延攬到民進黨中央後，擔任中央黨部跨部會「青年小組」召集人，規劃青年入陣、青年競選總部等工作。據了解，卓榮泰對國家安全、兩岸關係等議題，也很倚重蔡沐霖的意見，這樣的布局，也希望蔡沐霖的專業到中永和，能與地方有不錯互動。

新北市新店將徵召名嘴張銘祐，挑戰國民黨立委羅明才。現年35歲的張銘祐曾任公投護台灣聯盟執行總幹事、民視文教基金會執行長，是相當活躍的政治評論員。

與會人士表示，新北市這3名將與其他艱困選區的青年選將，如吳怡農、謝佩芬等，組成年輕人連線，希望打出一場不同以往的選舉。

另外，台北市文山區布局，在台北市議員王閔生婉拒徵召後，民進黨仍優先考量在地議員，近日將持續徵詢，若現任議員無意願，也不排除與第三勢力合作，或者徵召新人上場；至於新竹縣第1選區，議員吳傳地則是可能人選。（編輯：蘇志宗）1080909