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韓國瑜三重造勢損草皮 新北市府限9月15日前復原

最新更新：2019/09/10 13:30

（中央社記者王鴻國新北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜8日在三重水漾公園舉辦造勢活動，導致500平方公尺草皮受損，水利局限週日（15日）前復原完成。否則將代為執行並求償，及列最長1年不出借場地黑名單。

韓國瑜8日在三重區的二重疏洪道水漾公園舉辦大型造勢活動，主辦單位宣稱有35萬人湧入，但也因人數眾多及貨車輾壓下，造成部分草皮受損引起外界議論。

水利局高灘地工程管理處科長廖英琦對中央社記者表示，昨天已到場測量草皮受損面積，今天再與國民黨黨務人員到場會勘，確定受損面積約有500平方公尺及復原費用約新台幣7萬2000元。

他表示，已要求申請單位國民黨新北市黨部必須在9月15日前復原完成，否則將代為執行，未來將扣除1萬元的保證金後，不足額的部分再提告求償。申請單位也將列入黑名單，視場地復原情形予3個月到1年期間不得再租借新北任何場地的處分。

廖英琦表示，目前復舊情形包括貨車壓痕把土撥平再貼草皮，若是草被踩死或踩爛，可另買草皮貼回，一般約需1天到1週不等的時間復原。只要能順利購買到草皮，這次受損草皮最快1天就可完成復原。（編輯：方沛清）1080910

▲國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重舉辦造勢晚會，會後造成草皮損傷，引發民進黨新北市議員李坤城不滿，在臉書發文要求回復原來的樣子。

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