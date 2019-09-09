韓國瑜造勢破壞草坪 侯友宜：不復原就求償

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重舉辦造勢晚會，會後造成草皮損傷，引發民進黨新北市議員李坤城不滿，並在臉書PO文。（取自李坤城臉書）中央社記者王鴻國傳真 108年9月9日

（中央社記者王鴻國、王淑芬新北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在三重舉辦造勢晚會，事後民眾反映草坪遭破壞。新北市長侯友宜今天要求韓國瑜競辦等盡速復原，否則「一定會按照規定，該求償就求償」。

針對造勢活動破壞草坪的問題，韓國瑜競選辦公室表示，一切依法行事，如果有損壞的部分，該賠償就依相關申請規定辦理。

新北市議員李坤城上午在臉書（facebook）專頁指出，「一早來大都會公園，遇到運動的人跟坤城說，我們漂亮的公園變成這樣子了！韓粉出征，寸草不生，應該就是這個意思！」新北市高灘處應要求申請人回復。

韓國瑜昨天在新北市一路拜廟，並在二重疏洪道舉辦造勢晚會，吸引許多支持者到場力挺。侯友宜則以前往瑞芳進行市政行程為由，未出席晚會。

侯友宜今天一早視察自行車通勤綠廊暨單車通勤體驗活動後接受媒體聯訪表示，從河濱自行車道銜接市區，在人車共道或設自行車道，希望提供大家安全無虞且友善的通勤綠廊。

媒體詢問，韓國瑜昨晚在三重舉辦造勢活動而把草坪破壞的復原問題。侯友宜對此指出，每一個人在使用公共空間時都應該遵守規定，把原有的草坪破壞了，就必須把它復原，這是每一個人必須要遵守的規定。

侯友宜表示，集會遊行一定要遵守法令及相關規定，這是市民應盡的義務跟責任，所以，市府希望被破壞的草坪能快速做復原；如果沒有復原，「我們一定會按照規定，該求償就求償，該怎麼處理就怎麼處理」。（編輯：戴光育）1080909

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重舉辦造勢晚會，會後造成草皮損傷，引發民進黨新北市議員李坤城不滿在臉書PO文，要求盡速復原。（取自李坤城臉書）中央社記者王鴻國傳真 108年9月9日