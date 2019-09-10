誰可能被棄保 許信良：韓國瑜大於郭台銘

與國民黨選舉對陣經驗豐富的許信良（圖）分析，一旦郭台銘正式宣布參選，可能造成棄保效應，而被棄保的機會，韓國瑜大於郭台銘。（中央社檔案照片）

許信良專訪4/4（中央社記者朱建陵台北10日電）與國民黨選舉對陣經驗豐富的許信良分析，一旦郭台銘正式宣布參選，可能造成棄保效應，而被棄保的機會，韓國瑜大於郭台銘。

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良9日接受中央社訪問時，從國際大勢談到台灣處境，再從台灣處境推及進行中的總統大選。

目前總統大選的最大變數，在於鴻海創辦人郭台銘的動向。許信良分析，郭台銘一旦參選，有能力吸引藍營中的知識藍、經濟藍。

他舉例，像名嘴唐湘龍、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜這些人，如果郭台銘不參選，當然會支持韓國瑜，但一旦郭參選，他們就會支持郭，「不會再回頭」。

許信良認為，如果蔡英文與郭台銘一對一對決，選戰會更難打，郭台銘參選的最大意義在於分裂國民黨，他會拉出很多國民黨傳統票，讓國民黨無法團結，失去同仇敵愾的氛圍。

在韓、郭之間，許信良表示，郭台銘再弱，都不會被棄保，他是強勢的候選人，對泛藍選民來說，反而韓國瑜被棄保的機會大一些。

但另一方面，郭爭到的是傳統國民黨的選票，不是韓國瑜的庶民支持者選票，因為對貧富不均感受強烈的庶民選票，不容易移轉。

此外，郭也會爭到部分民進黨的選票，但韓國瑜因郭參選流失的選票會更多。

他說，如果郭台銘參選，未來就看他怎麼打選戰，國民黨籍立委候選人、地方百里侯，都可以是他爭取的對象。對傳統國民黨來說，郭台銘是一個更好的選擇。（編輯：林克倫）1080910