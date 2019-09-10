美中新冷戰不致成真 中國大陸必須做出調整

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良，9日在接受中央社專訪時判斷，目前的美、中貿易戰爭不致演變為新冷戰，因為中國大陸必須做出調整。（中央社檔案照片）

許信良專訪1/4（中央社記者朱建陵台北10日電）民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良，9日在接受中央社專訪時判斷，目前的美、中貿易戰爭不致演變為新冷戰，因為中國大陸必須做出調整。

許信良的戰略思考，在台灣政壇非常受重視，針對進行中、每下愈況的美中貿易戰爭，許信良做出樂觀的估計，但他樂觀的理由，並不是美國總統川普可能因國內經濟因素而退縮，反而是中國「必須」改變目前違反全球化秩序的作為，否則一旦形成新冷戰，中國大陸成為其中一端，必敗無疑。

對於美國總統川普自就任以來的保護主義作為，許信良表示，這裡面並不只是川普個人因素，還潛藏著美國國內白人至上、民族主義抬頭的潮流。他說，由於民族主義，美國保護主義的矛頭，不只對著中國大陸，也包含歐洲、日本。

此外，許信良認為，美中貿易戰爭的原因，還包含美國的中國政策轉向。他說，從美國前國務卿、國家安全顧問季辛吉（Henry Alfred Kissinger）1971年訪問中國大陸以來，季辛吉主義一直主導著美國的中國政策，其中也包含對台政策。

他說，季辛吉主義的核心要點，就是尊重、不對抗中國的核心利益，尤其是包含台灣在內的所謂領土、主權問題。但川普就任之後，美國已經不再奉行季辛吉主義。

許信良指出，不只是川普個人的改變，美國國務院、國防部少壯官僚和智庫單位現在的主流思考，是壓制中國的崛起，不但不再尊重中國的核心利益，甚至主張採取對抗立場，而這種立場，不只反映在美中貿易戰爭，也反映在南海、台海，以及美國針對華為公司的態度等。

面對美國的施壓，中國大陸一再高呼維護全球化秩序的立場，包含尊重世貿組織（WTO）的規範、透過談判處理紛爭，而不是採取單方面作為。對此，許信良批評說，中國大陸並不是真正的全球化秩序維護者。

首先，許信良認為，對智慧財產權的尊重，是全球化秩序的重要基礎，但恰恰在這個問題上，中國並沒有尊重的誠意。

其次，中國大陸一再呼籲尊重世貿組織規範，因為目前的規範對中國有利，但以中國大陸目前世界第2的經濟規模，卻仍然以「開發中國家」的地位、繼續享受著世貿組織提供的特殊待遇，難道是合理的安排？

放大來看，許信良認為，除了經濟秩序，全球化秩序也包含著政治秩序，目前民主化已經是世界大趨勢，中國大陸卻背道而馳，越來越往極權方向走去。他說，中國大陸與西方的關係，以前是社會主義對上資本主義，現在已經變成極權對上民主。

對中國大陸改革開放以來的經濟成長，許信良說，西方視其為自然發展的結果，但中國大陸的窮兵黷武、對周邊國家造成威脅，就是中國大陸沒有誠意維護全球化秩序的重要證據。許信良質疑說：「全球化主張透過談判解決問題，有需要那麼大的軍事力量嗎？」

但無論如何，許信良認為，美中貿易戰爭不至於演變為新冷戰。他指出，從美國及西方國家立場看，全球化已經讓所有國家的利益共生，中國大陸又是全球重要市場，孤立中國，對美國及西方國家也造成傷害。

更重要的因素，是中國大陸方面必須改變。他說，如果發展成新冷戰，中國大陸成為另一個中心，必敗無疑，因為中國大陸和冷戰時期的蘇聯實力相差太遠，蘇聯還擁有東歐諸多附庸，但會選擇支持中國大陸者，只有中亞、東南亞、非洲一些開發中國家。再且，中國大陸所代表的專制政體，也是目前世界上的少數。

許信良認為，中國大陸完全知道這種情況，所以從來沒將自己設想成一個對抗美國的中心，避免走進兩極對抗的孤立狀態，知道那種情勢對中國大陸絕對不利。

為此，許信良認為，中國大陸必須改變，不能走上改革開放回頭路，在政治體制、國際經濟規範、軍事力量等問題上做出調整，否則這條美中對抗的道路將會極其長遠。（編輯：林克倫）1080910