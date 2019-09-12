砍死母親拋棄頭顱 中壢逆子遭判無期徒刑

桃園市中壢區男子梁崇銘（右）2018年10月砍死母親並將頭顱砍下從12樓高的住處丟下，歷經近7個月的審理，桃園地方法院12日宣判，判處梁崇銘無期徒刑、褫奪公權終身。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市中壢區男子梁崇銘去年10月間將同住的母親砍死，還將頭顱砍下從12樓住處拋下，桃園地方法院今天下午宣判，判處梁男無期徒刑，褫奪公權終身。

梁男去年10月砍死母親並將頭顱砍下從12樓高的住處丟下，歷經近7個月的審理，桃園地方法院下午4時宣判，判處梁男無期徒刑、褫奪公權終身，羈押中的梁男到庭聽判，在得知判決結果時不發一語，也無情緒起伏。

法院表示，依據醫院的精神鑑定結果，足認被告在行為時因安非他命中毒及安非他命精神病而有精神障礙，再依據勘驗現場錄影畫面、證人及到場員警證述，並參考精神鑑定意見，認為被告在行為時有受精神障礙影響，致辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力均顯著減低，並參考被害人女兒表示希望不要判處死刑的意見，因此減輕其刑。

檢方起訴指出，去年10月18日晚間7時許，有吸毒前科的梁男在中壢區住處突然持菜刀、開山刀追砍母親，在媽媽倒地後甚至將頭顱砍下，並將頭顱從12樓拋下，警方到場後除找到已破裂的梁母頭顱，並循線追到梁男住處，在破門後於屋內找到梁母軀體。

檢方表示，案發時梁男並無精神病史及就醫紀錄，也未領有身心障礙手冊，同時坦承案發前曾服用安非他命導致神智不清，對於行凶動機則一概說忘記了、不清楚，只坦承事前有吸毒，檢察官認為梁男手段凶殘、令人髮指，今年2月偵結，依殺害直系尊親屬罪將梁男起訴，並建請法官量處最嚴厲之刑。（編輯：張銘坤）1080912