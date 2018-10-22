中壢弒母案遺體解剖 斷頭碎裂雙手掌幾乎遭砍斷

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市中壢區梁姓男子18日殺害母親並將頭顱砍下丟棄案，檢察官今天上午率同法醫進行解剖，初步調查發現，梁母是因為出血性休克死亡，不但頭部碎裂，雙手掌也幾乎遭砍斷。

33歲梁姓男子18日晚間在桃園市中壢區家中，持刀瘋狂砍殺自己67歲的母親後，還將母親的頭顱砍下，從12樓大廈住屋處，丟棄到1樓地面。

桃園地檢署下午表示，檢察官吳靜怡上午率同法醫針對梁母遺體進行解剖，初步調查認為案發的地點應在被告梁男的房間內。死者頭部與軀幹分離，頭部或因自12樓丟下而碎裂、面目全非。頭部多處刀傷，有一處約為生前所傷。

地檢署表示，另外，死者左上臂疑生前遭刀砍傷深可見骨、左手掌斷裂，右手掌也只剩皮膚相連，雙手都有傷但腳無傷，胸、腹部都有刀傷，但非致命傷，死因初步認定是因出血性休克死亡，但正式死因仍以法醫解剖報告為準。

警方在18日逮捕梁男後，於19日移送桃園地檢署，檢察官訊後認定梁男涉有重嫌，並涉及刑法殺害直系血親尊親屬之殺人犯罪，所犯最輕本刑為5年以上有期徒刑，依照事實及相當理由，認定梁男有逃亡之虞，向法院聲請羈押，考量梁男罪嫌重大，有逃亡之虞，法院也於19日晚間裁定羈押獲准。（編輯：陳俊碩）1071022