專訪／脫北外交官：香港民主運動20年後會發生在北韓

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）脫北的前北韓外交官太永浩預測，北韓領導人金正恩政權可能在未來20年內垮台，「香港正在發生的事，20年後也會發生在北韓」。

出身北韓菁英階層的前北韓外交官太永浩（Thae Yong-ho）於2016年8月擔任北韓駐英公使期間叛逃。他日前首度訪台，並參加二度在台北舉行的奧斯陸自由論壇，分享他決定脫北、到南韓生活的原因。

有關北韓未來的發展，太永浩接受中央社專訪時表示，北韓的年輕一代愛看韓劇、韓國電影、美國電影等，受到北韓政治宣傳的洗腦並不深。

香港反送中運動仍在持續，許多香港年輕人上街表達訴求。「香港正在發生的事，20年後也會發生在北韓」，太永浩分析，北韓的千禧世代（1980年代和1990年代出生）會想改變北韓的體制，和南韓統一，20年內，這個區域「會變得滿不一樣的」。

同時，他也期盼，20年內中國也能有所改變，當中國和北韓變得更自由，這樣一來，對台灣也有很大的益處。

關於他選擇脫北的原因，太永浩出席奧斯陸論壇時分享，北韓是一個階級為主的社會，他很幸運，出生在核心階級的家庭，過著優渥生活，並進入外交部工作。北韓政權期望他做一個「職業說謊家」，但他無法繼續為北韓說謊。

他回憶，1996年外派到丹麥是人生中的轉捩點。他以為街上都是乞丐、勞工受到剝削，沒想到，看到的是和平、健康的社會，民眾享有社會福利；這讓他漸漸發現，以前受到的教育只是北韓政府的政治宣傳。

2004年，他被派到英國倫敦，他的兒子開始問他一些「很難的問題」，包括為什麼在北韓無法上網呢？漸漸地，他發現北韓是說謊的政權，因而萌生脫北的想法。2013年，他再度外派倫敦，為了孩子與下一代，決定要在他這一代終結「奴役」，奔向自由生活。

至於選擇逃到南韓而非美國、英國的原因，他說，希望在距離北韓近的地方，推動北韓自由運動。他逃到南韓後，被北韓列在暗殺名單上；在南韓，有保鑣24小時保護他，他很開心能做自己想做的事情，也不用再說謊。

這是太永浩首度來台，他以流利中文表示，11日下午抵台後，就跑去國父紀念館，可惜已關門，只看到孫中山的銅像。他從小就曾聽聞國父孫中山提出的三民主義，非常尊敬孫中山。

他也到外交部拜會亞太司長葛葆萱，並分享他對北韓非核化、美朝非核化談判等議題的看法。這次訪台的時間很短，他說，希望在不久的將來再度訪台。（編輯：郭萍英）1080914