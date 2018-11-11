脫北者池成鎬拄拐杖走過一萬公里 追求自由心不滅

脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）的家鄉是北韓北部的會寧市，與中國只有圖們江一江之隔；他日前來台，參加首次在台灣舉辦的奧斯陸自由論壇，分享他追求自由的故事。中央社記者吳翊寧攝 107年11月11日

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）失去左手、左腳，從北韓逃到中國，再經寮國、緬甸到泰國，脫北者池成鎬在駐泰國南韓大使館協助下，終於抵達南韓。陪他走過這一萬公里的拐杖，象徵他追求自由的決心。

池成鎬（Ji Seong-ho）的家鄉是北韓北部的會寧市，與中國只有圖們江一江之隔；他歷經1990年代的北韓大饑荒，為求生存，他用偷來的煤炭在黑市交換食物；1996年，他在火車上偷煤炭時，因為肚子太餓、餓昏了而跌落鐵軌，慘遭火車輾過，失去了左手和左腳，2006年，他成功逃到南韓。

聽起來像是電影情節，卻是真人故事。今年36歲的池成鎬日前來台，參加首次在台灣舉辦的奧斯陸自由論壇，分享他追求自由的故事。

影片來源：中央社

池成鎬回憶，他中學的時候，教室裡有許多空的桌子，因為那時候有很多人因饑荒而死；當時，他用偷來的煤炭交換食物，有天晚上，他跳上火車偷煤炭，竟然因為肚子太餓而昏了過去，醒來時，手、腳已被火車輾過。

當時才13歲的他大聲呼救，幸好妹妹找到他，在其他人幫助下將他緊急送醫，醫生在沒有輸血、沒有打止痛藥的狀況下，對他進行截肢手術，手術後，醫生沒給他一顆消炎藥或止痛藥，就要他直接回家。

回家後，手術的傷口每天晚上都痛得他生不如死，直到過了240天，疼痛終於逐漸舒緩，但他對生活仍然感到絕望。

2000年，池成鎬為了找食物給家人，渡過圖們江到中國，他被北韓警察逮捕，警察認為有殘疾的他跑到中國找食物，丟盡北韓領導人的面子，他被嚴重虐待，自此他就下定決心離開北韓。

2006年3月，池成鎬踏上脫北之途，先越過圖們江進入中國境內，再經寮國、緬甸到泰國，在駐泰國南韓大使館協助下，終於抵達南韓，獲得自由。

這趟脫北之路歷經一萬公里，追求自由的路程中，陪伴他的是父親親手為他做的拐杖，靠著這個拐杖，他完成了一項不可能的任務。

池成鎬說：「這拐杖象徵我奔向自由之路，永不放棄的決心」論壇演講最後，他高舉拐杖，呼籲大家支持北韓人民爭取自由，全場掌聲如雷。

究竟是什麼原因，激勵他克服萬難、完成這趟艱辛的旅程，池成鎬接受中央社專訪時表示，他當時只想著，「開始了，就一定要完成」。

從北韓逃到中國，再經寮國、緬甸到泰國，脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）在駐泰國南韓大使館協助下，終於抵達南韓。是什麼激勵他克服萬難、完成這趟艱辛的旅程，池成鎬接受中央社專訪時表示，他當時只想著，「開始了，就一定要完成」。中央社記者吳翊寧攝 107年11月11日

池成鎬回顧，2006年，他跟弟弟一起脫北，泳渡圖們江時，好幾次他差點溺水，都是弟弟及時救他一命，兄弟倆抵達中國後，為避免行蹤被發現，決定分開行動，兩人約定在南韓會合。

2006年7月，池成鎬到了南韓，獲得南韓政府許多協助，包括提供義肢、安置費用、補助學費等；在新環境生活，難免有些憂心，但他有信心，既然能熬過在北韓日子，在南韓生活絕對不是問題。

池成鎬與弟弟在南韓順利重逢了，母親、妹妹如今也在南韓，但是父親在逃離時，不幸北韓軍人發現，隨後受刑致死。

即便歷經了許多痛苦，池成鎬總是面容帶笑，並積極發揮正面影響力，2010年，他創立「即刻行動暨人權聯合組織」（Now Action & Unity for Human Rights），促進資訊流入封閉的北韓，以及協助脫北者安置於南韓。

現在，池成鎬在南韓東國大學攻讀法學碩士，他之所以研讀法律，主要是因為北韓民眾不懂法律，甚至不知道他們有人權，當兩韓統一的時候，他希望能幫助北韓人民了解他們擁有的權利。

池成鎬期盼，北韓人民有朝一日也能享有自由，為達這個目標，他會持續努力。（編輯：林興盟）1071111