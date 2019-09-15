王定宇拜會美國會 促美邀台參與環太軍演

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天表示，他利用拜會美國國會機會，表達台灣希望參與美國環太軍演的意願，尋求美國國會支持。

正在美國訪問的王定宇昨天利用機會拜會美國參眾兩院外交、軍事與情報委員會，並與聯邦參議員史考特（Rick Scott）及議員辦公室資深助理就台美關係、軍售、索羅門群島邦交、香港反送中、假錯資訊與網路安全等議題進行交流。

王定宇今天接受訪問時表示，他首先向國會表達謝意，感謝美國國會的支持，也希望日後能進一步在維持印太地區和平、穩定、繁榮共同合作。他同時也向國會表達希望已經通過的台灣旅行法、年度國防授權法（NDAA）能盡快落實，實現現役將領、國安層級部會首長互訪等。

王定宇也向美國國會提到台灣希望能參與美國環太平洋軍事演習（Rimpac）的意願。他表示，亞洲地區大概只有台灣與北韓不曾受邀參與2年舉辦一次的環太軍演。作為美國在印太地區重要夥伴、遵循同樣民主人權重要夥伴，排除台灣既不公平也不公道，他希望明年美方能邀請台灣共同參與。美國國會議員與幕僚認為可行，因為低成本，且有助於互相認知和了解。

香港反送中運動持續升溫，王定宇也與美國國會就香港議題交換意見。王定宇認為，幫助香港的當下，需特別注意不要讓中共羅織罪名，台灣不以難民法敲鑼打鼓式支持，而是以現有制度盡力聲援香港人權與需要協助的部分。他期待自由民主國家應用更大力量聲援香港，也希望不會走向動武地步，若是動武將不只是一個世代的失落，可能是整個亞洲地區未來很大的紛擾，沒有人會從中獲利。

台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光則表示，目前FAPA除了持續在美國國會推動台灣保證法與台北法案通過外，也積極推動駐美代表處正名為「台灣代表處」，將「台灣」放入名稱中。若能在美國通過，未來在其他國家與地區也能以此模式推動正名。（編輯：劉學源）1080915