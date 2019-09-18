台積電：摩爾定律仍活躍 未來晶圓可能1奈米

台積電表示，摩爾定律仍活躍存在，未來30年半導體製程新節點將帶來益處。隨著晶圓製程節點進步，未來也可能發展2奈米甚至是1奈米。（示意圖／圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台積電副總經理黃漢森表示，摩爾定律還是活躍存在，未來30年半導體製程新節點將帶來益處，強調記憶體、邏輯元件和感測元件的系統整合。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）今天起在南港展覽館登場，黃漢森受邀參加科技創新論壇。

黃漢森指出，半導體產業透過晶片特性界定每一個世代，現在7奈米和5奈米製程已無法形容未來半導體科技的核心，他認為半導體產業應該要採用新制度，衡量科技新進展，預測科技進步的方式。

他表示，7奈米晶圓製程去年開始量產，5奈米製程相關生態圈已準備就緒，未來將有3奈米製程，隨著晶圓製程節點進步，未來也有可能發展2奈米甚至是1奈米。

黃漢森指出，摩爾定律還是活躍存在，隨著元件密度越高，成本效益越好，不過若要預測下一個世代半導體科技發展，可能要提出新的方式。

展望未來30年半導體產業技術指標，黃漢森表示，新的節點出現將帶來益處，透過半導體創新達到目的地，他預期未來30年新指標，可能是記憶體、邏輯元件和感測元件整合，帶動電晶體效能和記憶體進展，系統高度整合，透過新的節點獲益。

摩爾定律（Moore's law）是指積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔18個月便會增加一倍，性能也提升一倍，近年，由於電晶體尺寸縮小速度趨緩，業界對於摩爾定律是否已到盡頭的爭論不斷。（編輯：鄭雪文）1080918