宜蘭冬山民宅暗夜火警 2死5傷[影]

影片來源：中央社

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣22日電）宜蘭縣冬山鄉日新路2巷一處民宅今天凌晨2時許發生火警，火勢猛烈延燒2戶，警消共救出7人，其中2人送醫急救後仍回天乏術。消防局初步研判，起火點疑似其中一戶客廳。

消防局凌晨2時9分接獲通報，冬山鄉日新路2巷10號和12號一樓外面停放的機車起火燃燒，火勢猛烈延燒到其中2戶，立刻出動羅東、冬山、廣興、馬賽、五結和宜蘭消防分隊前往搶救。

警消抵達時已有住戶逃到隔壁屋頂等待救援，立即派員架梯救出住戶送醫，火勢於清晨5時28分撲滅，警消在其中一戶救出2男2女，4人均意識清楚，受吸入性嗆傷，送往博愛醫院治療。

消防人員在另一戶救出3人，其中55歲王姓男子全身有50%受到2至3度燒燙傷和吸入性嗆傷，意識昏迷，經送聖母醫院急救後，凌晨4時許轉送至台北三軍總醫院。

另外，80歲陳姓女子和53歲高姓女子救出時已失去生命徵象，消防人員立刻將2人分別送往博愛醫院和聖母醫院，經搶救後2人於凌晨4時許宣告不治。

消防局火災調查科隨後也派員前往調查，火調人員表示，初步研判火流疑似從其中一戶一樓客廳往外延燒，起火點在客廳機率較高，至於是否因電動機車充電引發火警，仍有待進一步調查釐清。

對面一名女住戶說，凌晨突然聽到外面發出聲響，一開始還以為有人打狗，起身查看後發現對面住家外面停放的機車起火燃燒，火勢已延燒到遮雨棚，轉頭立刻叫兒子趕緊通報119，警消抵達時火勢已延燒到屋內。（編輯：劉學源）1080922

宜蘭縣冬山鄉一處民宅22日凌晨發生火警，火勢延燒2戶，造成2人死亡。中央社記者沈如峰攝 108年9月22日

宜蘭縣冬山鄉22日凌晨火警延燒2戶，警消共救出7人，其中2人送醫不治。中央社記者沈如峰攝 108年9月22日