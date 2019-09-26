陳偉殷睽違兩週登板 3局送3次三振掉2分

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚的陳偉殷睽違兩週再度出賽，今天客場迎戰紐約大都會，後援3局送出3次三振，失2分。馬林魚終場3比10輸球，吞2連敗，陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷賽後受訪表示，登板首局狀況較多，控球不盡理想，沒辦法將球投到自己要求的位置，以致大都會打者逮到機會扎實擊球，這是自己必須調整並改善的層面。

陳偉殷3局下登板時，馬林魚0比7大幅落後。他投出的首球，就被卡諾（Robinson Cano）敲出二壘安打，隨後雖三振佛瑞澤（Todd Frazier），但羅沙里歐（Amed Rosario）緊接著揮出場地規則二壘安打，大都會再下一城。

面對失分危機，陳偉殷嘗試穩住陣腳，三振大都會先發投手迪格隆（Jacob deGrom），可惜接下來又遭尼莫（Brandon Nimmo）擊出二壘安打，再失一分。

陳偉殷之後回穩，連續解決大都會6名打者，包括三振卡諾，5局下兩人出局後，才被羅沙里歐敲出三游間穿越安打上壘。陳偉殷最後讓迪格隆擊出游擊方向滾地球，製造野手選擇，結束這半局。

34歲的陳偉殷本季轉戰牛棚，9月因馬林魚傾向使用年輕投手，出賽次數銳減。此役是他11日以來首度登板，中繼3局被敲4支安打，失2分，三振3次，沒有保送，使用39球，29球是好球，直球最快時速92.9英哩（約149.5公里）。

陳偉殷表示，近兩週有在牛棚投球保持手感，但畢竟和實戰有差距，今天登板剛開始未掌握比賽節奏，大都會打者都能把握進壘位置稍甜的球，揮出長打。他認為配球應該要更靈活，自己不要有太多疑慮，「決定要丟什麼球就百分之百全力丟下去就好」。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）說，陳偉殷表現不差，登板首局遭遇亂流，但接下來穩住陣腳，照正常節奏投球，讓球隊保有咬住比分並在比賽尾聲發動反攻的機會。

馬林魚新秀投手杜吉（Robert Dugger）先發兩局狂失7分，大都會強棒阿隆索（Pete Alonso）2局下揮出3分砲，本季第51轟出爐，全壘打總數持續傲視大聯盟，助球隊早早鎖定勝局，但因密爾瓦基釀酒人也贏球，拿到國家聯盟最後一張外卡，大都會本季無緣季後賽。

上季奪得國聯賽揚獎的迪格隆7局無失分，送出7次三振，本季第11勝入袋，連23局無失分後，防禦率降至2.43，並成為國聯唯一近3季都投超過200局的投手。

在迪格隆封鎖下，馬林魚全場僅敲出4支安打，一度連15名打者無法上壘，直到9局上才靠著對手失誤、暴投和阿法羅（Jorge Alfaro）開轟，攻下3分。今晚吞敗後，處於重建期的馬林魚本季戰績55勝103敗，為國聯唯一百敗之師。（編輯：林憬屏）1080926