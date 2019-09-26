台北青少年桌球公開賽 中華U18男團金包銀

（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華U18桌球代表A隊以及B隊今天在2019台北青少年桌球公開賽雙雙闖進男團決賽，等於提前確定由中華隊包辦金牌和銀牌，決賽由A隊以3比0獲勝，強勢摘金。

2019台北青少年桌球公開賽今天繼續在台北體育館登場，由戴茗葦、黃毓仁與黃彥誠等人組成的中華U18桌球代表A隊，接連以3比0橫掃南韓A隊、日本A隊，闖進決賽。

由黎昕祐、馮翊新與楊致興組成的中華U18桌球代表B隊同樣表現不俗，先後以3比1擊敗新加坡A隊、南韓與伊朗聯軍，決賽對決中華A隊。

戴茗葦、黃毓仁在U18男團決賽各以3比2奪勝，中華A隊率先聽牌，而擔任第3點的黃彥誠也不負眾望，以3比0收下勝利，助A隊奪金。

中華A隊教練江鈞維表示，賽前預估上午對韓國一役為「五五波」，但中華隊選手進入比賽狀況較快、鬥志高，加上個人發揮不錯，最終贏球。

戴茗葦與黃毓仁前天才結束歐洲賽事返台，密集的賽事讓黃毓仁有點吃不消，直呼「很累、快睡著」，但上場時還是要設法提振精神、盡力打好。

黃毓仁接下來除了男單外，還將與戴茗葦參加男雙賽事，去年男單拿下第3的黃毓仁設定目標，這次團體、男雙、男單都能奪牌。

黃彥誠這次在男團賽事都被安排在第3點登場，黃彥誠希望未來陣中學長畢業後，自己能擔負前2點的重任，有機會可以對戰其他隊的主力選手。（編輯：唐聲揚）1080926