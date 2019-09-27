微軟AI研發中心直擊 設計看到台灣團隊真實力

微軟AI研發中心辦公室27日擴建落成，位於台北市政府捷運站上方的國泰置地廣場31、32樓，微軟AI研發中心執行長張仁炯（圖）介紹31樓設有自動化的設備借用機，由台灣團隊操刀設計。中央社記者吳家豪攝 108年9月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）微軟今天宣布AI（人工智慧）研發中心擴建落成，2層樓合計逾700坪首度開放媒體導覽，新辦公室除了為年輕員工增設夾娃娃機和投籃機，還有台灣團隊操刀設計的自動借用設備機。

微軟AI研發中心新辦公室位於台北市政府捷運站上方的國泰置地廣場31、32樓，辦公室採獨立門禁系統，非AI研發中心的微軟員工無法刷卡進入。樓層主題分別是南台灣和北台灣，結合天燈等在地化設計，空間大量使用鶯歌燒陶元素。辦公室中隨處可見白板，方便研發團隊隨時開啟動腦會議。

微軟AI研發中心執行長張仁炯說，辦公室特別增設夾娃娃機和投籃機，讓年輕員工能隨時放鬆；並設有獨立休息室，主要體恤新手爸媽帶小孩太辛苦，可以躺下來好好休息。

微軟AI研發中心辦公室27日擴建落成，位於台北市政府捷運站上方的國泰置地廣場31、32樓，其中31樓辦公室設有投籃機，讓年輕員工可以隨時放鬆。中央社記者吳家豪攝 108年9月27日

新辦公室另一個亮點是31樓設有自動化的設備借用機，由台灣團隊操刀設計，員工掃描證件後可透過雲端系統登錄借用，再從機器中的特定格子取出借用的設備，例如電源線、連接器等，全部採自動化管理。

張仁炯表示，2018年微軟AI研發中心成立至今已經招募逾百人團隊，很開心能在短時間內擴大規模至2層樓的辦公環境，讓優秀青年不須離鄉背井，也能進入世界一流團隊工作。

張仁炯打趣地說，自從微軟AI研發中心開始招募人才之後，對台灣科技業造成非常大的壓力，包含軟體與硬體同業都私底下抱怨微軟拉高了薪資水準。

微軟雲端暨人工智慧部門全球資深副總裁郭昱廷從美國總部來台參加擴建落成記者會，他表示，微軟員工待遇會根據所在市場進行調整，他很有信心在台灣的員工待遇非常優渥，因為對微軟來說，人才是最重要的一部分。

不過，郭昱廷也強調，對人才而言最重要的不是錢，而是能參與開發全世界幾10億人都可以使用的技術或產品，這種影響力帶來的成就感，跟錢很不一樣。（編輯：楊凱翔）1080927