科技大廠研發落腳台灣 軟硬體整合能力最吸睛

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）Google、微軟等科技大廠相繼在台灣成立或擴大研發中心，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，看上的正是台灣獨特的軟硬體整合能力及製造業實力，反映台灣擁有厚實ICT產業基礎。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「智慧科技生態圈之趨勢與風險挑戰」研討會，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏受邀以「數位國家下的智慧科技生態」為題進行演講。

蔡志宏表示，智慧科技將逐步改變生活的各個面向，現在想不到的未來都可能會發生，例如隨電子、行動支付普及，未來將逐步邁向無現金社會，此外如AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）發展，也將翻轉居家娛樂方式，新一代的攝影機，甚至已「聰明」到可監測出學生上課的專注力。

回到政策面上，蔡志宏說，為強化數位創新基礎環境，推動各項政策措施，政府2017年起推動「數位國家‧創新經濟發展方案（DIGI+）」，其中一環為2018年1月18日通過的「台灣AI行動計畫」，其中人工智慧（AI）將扮演重要觸媒角色，其次是5G發展。

「台灣AI行動計畫」共有5大主軸，包含AI人才衝刺、AI領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放以及產業AI化等。

在建構國際AI創新樞紐部分，去年Google已正式啟動智慧台灣計畫，並擴大研發基地規模，微軟也宣布在台成立AI研發中心，預計2年內投資新台幣10億元，建立百人研發中心團隊，並於去年啟動微軟新創加速器，NVIDIA從去年起也與科技部展開一系列合作計畫。

蔡志宏表示，台灣擁有厚實的資訊及通訊科技（ICT）產業基礎，Google目前於亞太區最大的研發基地正是落腳台灣，主要是看好台灣軟硬整合實力，微軟則是看中台灣製造業實力，NVIDIA也認為在ICT方面存在很大合作空間。

另一方面，蔡志宏指出，在產業AI化部分，透過建立「產業出題、人才解題」機制，從產業創新的實務需求出發，鏈結AI人才，發展出實用的AI應用解決方案，協助企業運用AI創新轉型。

蔡志宏說，統計2019年已協助49家業者及14個公部門，提出100項AI需求，並促成92個解題團隊，預計11月辦理實證審查；好處是讓業者不必自行養一個龐大的新創團隊，就能從外界募集到好點子，解決實際商業問題。

針對智慧科技趨勢，勤業眾信建議，在迎向下一波智慧革命的關鍵時刻，公私部門和異業間須協力合作，新興科技才得以順利朝跨領域應用發展，同時開創新商業模式和機會。智慧科技生態圈中的關係者須共同努力，透過加強基礎建構、運用智慧科技和數據應用分析、策略性整合安全措施，以利創新應用發展。（編輯：張均懋）1080924