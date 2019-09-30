勞工愈來愈老 去年底受僱員工平均年齡40.1歲

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台灣勞工愈來愈老！主計總處今天發布107年事業人力僱用狀況調查統計顯示，受僱員工年齡逐年提高，45歲以上者占了32.9%，比重持續擴大，且平均年齡增至40.1歲，續創新高。

主計總處從調查結果發現，台灣受僱員工年齡逐年提高的現象明顯，107年底工業及服務業受僱員工以25歲至44歲者占58.2%最多，但占比逐年下降，比起6年前，少了4個百分點；45歲以上者占32.9%，較6年前增加3.3個百分點，比重持續攀揚。

值得注意的是，107年底受僱員工平均年齡已增至40.1歲，近6年來增加1.1歲，續創高點。

「這與人口結構有很大關係」，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，台灣人口受到高齡化、少子化等因素影響，人口結構老化使得受僱員工平均年齡持續往上攀升。

主計總處表示，因退休而離職者，隨勞保、勞退新制等實施漸近成熟期，以及人口高齡化等影響，屆齡退休人數漸增，近3年都超過10萬人；107年退休人數達10.1萬人，較106年減少3000人，占退出人次的4.7%。（編輯：楊玫寧）1080930