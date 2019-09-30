去年員工人均總報酬73萬 獎金占比近19%創新高

主計總處30日公布107年事業人力僱用狀況調查，由於去年企業積極調薪、發放獎金，全年受僱員工每人總報酬達新台幣73.1萬元，年增3.6%。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北30日電）主計總處今天發布107年事業人力僱用狀況調查，由於去年企業積極調薪、發放獎金，全年受僱員工每人總報酬達新台幣73.1萬元，年增3.6%，且非經常性薪資占比18.8%，寫下歷年新高紀錄。

主計總處指出，企業僱用員工時，給付的總報酬涵蓋「薪資報酬」與「非薪資報酬」，薪資報酬可細分為「經常性薪資」與「非經常性薪資」，前者指的是包括本薪、按月給付的固定津貼與獎金，一般慣稱為月薪，後者則指年終獎金、年節獎金、全勤獎金、績效獎金及加班費等薪資。

除了給付薪資，雇主另外須負擔勞保、健保、退休金提撥等，這些便屬於「非薪資報酬」，也可視為雇主的隱形成本。

據主計總處調查，107年全年受僱員工每人非薪資報酬10.2萬元，加計薪資報酬62.9萬元，總報酬為73萬1千元，較106年增加2.5萬元，年增3.6%。

進一步觀察總報酬結構，107年受僱員工總報酬中，經常性薪資、非經常性薪資及雇主負擔的非薪資報酬，所占比重分別為67.2%、18.8%、14.0%，其中非經常性薪資所占比重為歷年最高，較106年增加0.9個百分點。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，去年不只廠商積極調薪，每月的經常性薪資增幅多在2%以上，且106年景氣正處擴張階段，使得廠商在107年發放較多年終獎金及績效獎金，更推升了非經常性薪資增幅。

主計總處統計，107年薪資報酬中，經常性薪資增加1萬2372元、年增2.6%，非經常性薪資增加1萬752元、年增8.5%。

另外，關於非薪資報酬占比微降至14%，潘寧馨說明，當薪資報酬增幅擴大，多少會排擠到非薪資報酬的比重，不過長期而言，台灣法規是朝保障勞工權益的方向走，在政策推力下，非薪資報酬長期預料會呈現上揚的走勢。（編輯：楊凱翔）1080930