何韻詩潑漆案 7嫌移送北檢複訊

（中央社記者林長順台北1日電）香港歌手何韻詩遭潑漆，警方逮捕嫌犯胡志偉、梁太富後擴大追查，昨天拘提包括陳友達等7名共犯。警方訊問後，今天上午將7人陸續移送台北地檢署複訊。

台灣多個公民團體9月29日在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。

警方昨天將胡、梁移送台北地檢署，檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見。北院昨天裁定胡男新台幣20萬元交保、梁男10萬元交保。

警方專案小組清查相關情資，發現54歲男子陳友達等7人涉案，昨天分別前往台北市、新北市板橋、永和及土城等地，拘提陳友達等7人，並查扣水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等證物。

警方調查，嫌犯為大陳島鄉情文化促進會成員，他們原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、阻撓組等。

警方訊問後，今天上午將他們依集會遊行法及刑法恐嚇罪、強制罪、公然侮辱罪和毀損罪，陸續移送台北地檢署。（編輯：陳清芳）1081001