更多編輯台推薦新聞：
不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗
國際

不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲
國際

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲

早安世界》颱風米塔陸警解除 6縣市大雨特報
早報

早安世界》颱風米塔陸警解除 6縣市大雨特報

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊
生活

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
何韻詩遭潑漆
香港歌手何韻詩9月29日下午參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突然遭潑紅漆，警方逮捕2名現行犯，其中涉案胡姓男子為統促黨成員；台北地方法院30日裁定兩嫌交保。
何韻詩遭潑漆
新聞專題
何韻詩遭潑漆2/20

何韻詩潑漆案 7嫌移送北檢複訊

最新更新：2019/10/01 12:05

（中央社記者林長順台北1日電）香港歌手何韻詩遭潑漆，警方逮捕嫌犯胡志偉、梁太富後擴大追查，昨天拘提包括陳友達等7名共犯。警方訊問後，今天上午將7人陸續移送台北地檢署複訊。

台灣多個公民團體9月29日在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。

警方昨天將胡、梁移送台北地檢署，檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見。北院昨天裁定胡男新台幣20萬元交保、梁男10萬元交保。

警方專案小組清查相關情資，發現54歲男子陳友達等7人涉案，昨天分別前往台北市、新北市板橋、永和及土城等地，拘提陳友達等7人，並查扣水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等證物。

警方調查，嫌犯為大陳島鄉情文化促進會成員，他們原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、阻撓組等。

警方訊問後，今天上午將他們依集會遊行法及刑法恐嚇罪、強制罪、公然侮辱罪和毀損罪，陸續移送台北地檢署。（編輯：陳清芳）1081001

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報