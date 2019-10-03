查獲台塑空污數據造假拖8年才修法 環保署遭糾正

（中央社記者王承中台北3日電）監委趙永清、王美玉、田秋堇今天表示，調查發現，環保署拖延8年餘才在今年針對台塑集團空污數據造假案修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施」，行事消極怠慢，監院通過調查報告糾正環保署。

趙永清、王美玉、田秋堇日前立案調查「台塑集團空污數據造假案」，發現桃園環保局早在民國99年就查獲台塑企業員工空污數據申報造假等不法情事，但環保署則拖到今年4月才修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施」（CEMS）相關管制規定，消極怠慢。

監察院財政及經濟、司法及獄政委員會聯席會議審議通過趙永清、王美玉及田秋堇提出的調查報告，糾正環保署。

趙永清、王美玉、田秋堇上午召開記者會表示，台塑集團轄下華亞汽電公司等事業分別早自94至100年至少長達3至5年不等時間，即相繼上傳CEMS不實申報數據，但各級環保機關均未能及早察覺，政府督管機制顯然完全失靈。

監委指出，台塑集團的不法情事遲至99年才由桃園環保局查獲，凸顯CEMS系統及管理辦法存有「人為操弄造假機會」及「數據保存年限過短」等嚴重疏漏與不足，但環保署卻未能積極設法亡羊補牢，竟拖延8年餘，經監察院調查後，今年4月才修正發布CEMS管理辦法，行事因循被動，消極怠慢，顯有違失。

監委表示，台塑集團轄下3家事業計4座工廠陸續發生CEMS空污數據造假事件，相關人員被判緩刑，但未見經濟部、環保署及司法機關採取因應制裁措施。無人服刑，僅遭追繳新台幣10餘億元的裁罰結果，相較台塑集團每年數千億的獲利，形成風險與代價甚低的環保犯罪，難以遏阻不法。

監委指出，行政院應督同所屬積極完備勾稽查核與符合比例原則的裁罰機制，讓國內類似不法企業負起應有的社會責任，強化政府的威信。（編輯：趙蔚蘭）1081003