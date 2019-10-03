台灣列APG防洗錢最高評等 蘇貞昌：國際評鑑假不了

行政院長蘇貞昌3日在台北出席「洗錢防制Going further．Doing better」評鑑發表暨表揚大會，致詞時比出讚的手勢，感謝相關單位努力把關。中央社記者徐肇昌攝 108年10月3日

（中央社記者廖禹揚台北3日電）台灣8月獲亞太防制洗錢組織（APG）評為最高評等的「一般追蹤名單」，行政院長蘇貞昌今天出席表揚大會表示，國際評鑑結果假不了，特別感謝公私部門合作，才能獲此佳績。

行政院洗錢防制辦公室今天舉辦洗錢防制評鑑發表暨表揚大會，洗防辦組長蔡佩玲一開場就宣布好消息，表示APG已在昨天傍晚正式通知全世界198會員國及所有國際組織，台灣已完成審查程序，並拿到最佳評等的「一般追蹤名單」成績。

蘇貞昌致詞時表示，有些人認為政府一直自吹自擂，但APG評鑑是國際評鑑，結果「假不了」；台灣到去年都還有16項被評為不及格，但在短短時間就能名列最佳等級，不只是政府同仁鍥而不捨的努力，更要感謝業界、民間公司等私部門共同合作，「這個成績是團隊成績」。

蘇貞昌說，台灣土地不大，天然資源也不多，有的只有人，但人也不是最多，所以更要合作，藉由這次經驗也希望未來能有優秀表現。他也說，從今天表揚大會開場就能感受到與一般官方頒獎典禮不同之處，感受到洗防辦與時俱進，他也期許政府團隊能持續朝政策措施有效、與時俱進、團隊合作的方向前進。

金管會主委顧立雄致詞時則表示，透過接受洗錢防制評鑑過程，同仁與金融界都感受到風險監理的重要性，金管會會持續努力，以風險為基礎做好洗錢防制工作，持續加強宣導，與業界一同努力。

蘇貞昌也親自頒發49座「受評獎」，包括這次評鑑受評的金融機構、非金融事業或人員等，並頒發「特別感謝獎」予台灣金融服務業聯合總會、台灣集中保管結算所、華南金控、彰化銀行及桃園國際機場。

洗防辦表示，感謝行政團隊與私部門機構努力，使台灣國際聲譽上升；洗錢防制是一個不斷修正及調整的動態過程，雖然在第三輪相互評鑑獲得佳績，未來仍需公、私部門持續全力投入與合作。（編輯：黃國倫）1081003

行政院長蘇貞昌（中）3日在台北出席「洗錢防制Going further．Doing better」評鑑發表暨表揚大會，頒獎表揚洗錢防制有功人員。中央社記者徐肇昌攝 108年10月3日