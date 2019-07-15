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洗防辦：宣布防制洗錢APG評鑑獲佳績並未偷跑

最新更新：2019/07/15 15:21

（中央社記者顧荃台北15日電）台灣日前獲得亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑中最佳的「一般追蹤」等級，網傳洗防辦發布這項捷報是「偷跑」。洗防辦今天表示，該訊息公布在APG網站需登入的會員區，並未偷跑。

上報日前報導，行政院洗錢防制辦公室宣布台灣的APG評鑑成績，但該評鑑尚未經會員國採認通過，APG官網也無相關資訊，洗防辦搶先發布消息，掀起金融監督管理委員會與銀行界疑慮，更被在野黨質疑有政治考量。

對此，洗防辦透過新聞稿表示，網路媒體報導與事實不符。

洗防辦指出，APG對台灣洗錢防制第三輪相互評鑑報告，已於6月28日公布，由APG轉「防制洗錢金融行動小組」（FATF）全球網絡，並公布於APG網站會員區，該會員區需申請帳號後登入。洗防辦秉持專業立場，於同日發布新聞，絕非APG未公布報告而洗防辦「偷跑」。

洗防辦說，日前所發布新聞中，也有說明該評鑑成績仍須在8月間APG年會中，由各會員國採認後才正式通過，洗防辦並無「搶功」。在這段時間內，仍會努力強化與各會員國溝通，避免有負面訊息而影響大會的通過。

洗防辦表示，台灣防制洗錢工作經過多年來的努力，好不容易得到APG評鑑報告肯定。未來仍要面對一些挑戰，希望各界不分黨派、公私機關、團體等繼續給予支持與協力，讓台灣在8月的APG年會中，為國家爭取最佳成績。呼籲各界勿訛傳負面訊息，更不要因而影響APG大會對台灣得來不易評鑑結果的採認。（編輯：楊玫寧）1080715

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