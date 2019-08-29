台灣列APG防洗錢最高評等 蘇貞昌指示專案敘獎

（中央社記者顧荃台北29日電）台灣獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，行政院長蘇貞昌今天表示，41個會員國中只有5個國家獲此等級，這相當不簡單，指示對相關人員給予專案敘獎。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，今年6月底「亞太防制洗錢組織（APG）」所發布的評鑑初步報告指出，台灣獲得最佳等級的「一般追蹤名單」成績，但還必須在8月APG年會大會中，再經由各會員國提問通過後，才會正式採認。上週第22屆APG年會在澳洲坎培拉舉行，來自亞太地區41個會員國在相互評鑑後，已經確定通過採認上述成績。

蘇貞昌指出，台灣在1998年就以創始會員國身分加入APG，2011年評鑑時卻落入「加強追蹤名單」，這3年多來，致力遵循APG各項要求，相關法規該制定及修正都做了，也強化不法金流的追查，同時結合政府與民間力量共同進行洗錢防制，總算努力沒有白費，41個會員國中，只有5個國家成為最優的「一般追蹤名單」等級，而台灣就是其中之一，代表金融市場及金流透明受國際信賴。

蘇貞昌說，台灣在11項評鑑指標中，有7個項目達到「實質上相當有效」的優異成績，相當不簡單。而這也是今年以來，繼3月脫離歐盟「稅務不合作名單」、6月解除「漁業黃牌警告」後，第3個通過國際大考肯定的重要事項，這對金融業、乃至整個國家影響都很大。

蘇貞昌表示，他非常感謝行政團隊及產業界的共同努力，因此，他之前答應過給予相關工作同仁專案敘獎一事就照辦；同時也要請豬瘟防疫團隊繼續加油，務必再接再厲，成功通過明年5月世界動物衛生組織（OIE）的審核，順利讓台灣獲得口蹄疫「拔針、非疫區」資格。（編輯：張均懋）1080829