台中2勇消殉職 蘇貞昌：不要藉悲劇做政治運用

台中大雅區大火導致2名消防員殉職，事後查出起火的鐵皮廠房是違章建築。面對外界質疑違建導致惡火，行政院長蘇貞昌（前中）4日受訪時表示，面對公安疑慮應該檢討，但不應該藉著悲劇做政治應用。中央社記者徐肇昌攝 108年10月4日

（中央社記者陳俊華台北4日電）台中市鐵皮工廠大火，造成2名消防員殉職。行政院長蘇貞昌今天說，工廠管理輔導法修法是針對有公安疑慮、污染的工廠加強檢查，並輔導排除；盼不要藉著某個悲劇，做政治上的運用。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。

台中市大雅區一間鐵皮工廠昨天凌晨發生大火，造成2名消防人員殉職；台中市政府表示，這處鐵皮工廠是違章建築，違章建築蓋在農地用地上，將待火災鑑定報告後，由都發局依規拆除。

蘇貞昌會前受訪時表示，對於違章工廠的消防檢查，消防署都一再訓練地方消防局，也要求地方政府要隨時檢查；全台確實有很多工廠並沒有合法，這不是一天的，所以這次工廠管理輔導法修法，正是要就有公安疑慮、有污染的工廠，藉由輔導來排除，加強公安檢查。

蘇貞昌表示，有時候不是一個法律通過、一個命令，就能達到期待的目標，「以前下令用10年為期，但一點也沒做到」，所以這次工輔法修法，一方面加以輔導，一方面達到不要再有公安、污染的疑慮。

蘇貞昌舉例，就好像希望老車減少污染，這不是一個法律、命令，老車就會自己停止，輔導老車換新也是能真正達到目的的方法。

蘇貞昌表示，當2位勇敢的消防員喪生的時候，政府非常不捨、也非常敬佩他們的英勇，此時更應該來檢討哪些地方有公安疑慮，也要加強消防員裝備、訓練，火場什麼時候該進、什麼時候該出，這些訓練也都要足夠。

蘇貞昌說，社會是一步一步進步，希望往進步的方向走，不要藉著某一個悲劇，來做政治上的運用。（編輯：楊凱翔）1081004