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沒人受困卻派員進火場　徐國勇：調查報告說明

最新更新：2019/10/04 10:10

（中央社記者郭建伸、范正祥台北4日電）台中市鐵皮工廠昨天凌晨大火，造成2名消防員殉職。內政部長徐國勇今天表示，現在的火場救災標準是沒人受困，消防員不要進去；為何沒人受困仍要派員，這留待調查報告說明。

立法院今天進行施政總質詢，徐國勇在院會被媒體問到台中大火造成消防員殉職時表示，內政部會做相關檢討，發生這樣的事情，「我們感到相當不幸」，台中市政府消防局會作出調查報告，內政部消防署會在旁督導。

媒體詢問，是否有可能討論到火場內沒人受困，消防員就不要進去，徐國勇說，現在火場的救災標準就是規定沒人受困，消防員不要進去，「為何沒有人的時候，台中市消防局還要派人進去」，這在調查報告都會說明。

媒體追問是否是督導問題，徐國勇表示，這不是督導的問題，而是涉及救災現場指揮情況；為何要派消防員去沒人受困的火場，一定有相當程度理由，這是火場調查報告要注意的。

經濟部長沈榮津在院會前受訪時則說，這次事件可以凸顯，政府一定要利用修法加強管理未登記工廠，將未登記工廠納管輔導，讓其公安、消防、環保都能符合規定。

媒體追問，違章農地工廠沒有符合規定，這次發生的不幸事件，是否因為「就地合法」才發生意外？沈榮津說，「不是」。他指出，這是地方政府要去執行。

對於環團質疑制度殺人，沈榮津說，「不是」。他表示，修法就是要讓這事情不要發生。（編輯：謝佳珍）1081004

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